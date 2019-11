Artigiani friulani alla conquista del Texas

Promuovere le produzioni artigianali friulane all’estero appoggiandosi alla rete dei Fogolars furlans. E’ l’obiettivo del progetto di outgoing “Artigianato del Friuli nel mondo”, realizzato dall’Ente Friuli nel Mondo in collaborazione con Confartigianato-Imprese Udine, che ha mosso i suoi primi passi nei giorni scorsi.

Protagonisti tre imprenditori impegnati nei settori del design, dell’agroalimentare e dell’omaggistica di prestigio - Blifase (Corno di Rosazzo), Cucina di Carnia (Villa Santina) ed Ermes Funghi (Buttrio) - che sono volati in Texas, a Fort Worth per partecipare a “The Extraordinary Italian Taste”, manifestazione dedicata alla cucina italiana organizzata dalla Camera di commercio italo-americana (Italy-American chamber of commerce).

Gli artigiani friulani hanno potuto mettersi in mostra accanto ad alcuni dei prodotti bandiera dell’agroalimentare tricolore come Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e olio extravergine di oliva. Nell’ambito del fitto calendario di iniziative, le aziende Fvg hanno realizzato tre eventi e una masterclass con buyer, blogger e appassionati del made in Italy, raccontando i prodotti tipici e la varietà del territorio friulano.

“E’ stata un’esperienza molto positiva", hanno fatto sapere da Oltreoceano gli imprenditori. "I nostri prodotti sono stati apprezzati e molto da tutti i partecipanti”. Considerati gli obiettivi del progetto, tra i quali figurano la valorizzazione delle competenze e le relazioni dei corregionali all’estero per consentire alle imprese artigiane friulane di sondare e valutare le potenzialità di mercato dei propri prodotti, questa prima “missione” sembra aver seminato bene.

Affidare agli artigiani lo storytelling delle loro produzioni sembra, infatti, il metodo più efficace per valorizzare i prodotti e in questo senso, la formula dei mini eventi, realizzati in località estere in-dividuate grazie alla rete dei Fogolârs, dà loro la possibilità di farlo in un clima coinvolgente, stringendo rapporti con i propri corregionali e i Fogolârs stessi, usando anche la marilenghe.

Il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, plaude all’iniziativa. “Trovare collegamenti con i nostri corregionali all'e-stero anche in chiave imprenditoriale è per le nostre imprese molto importante", dichiara Tilatti. "Un concetto nuovo di internazionalizzazione, che è anche un riconoscimento agli antichi valori delle relazioni umane, au-tentiche e di valorizzazione delle enormi competenze e potenzialità scientifiche, politiche ed economiche delle comunità friulane in tutti i continenti”.