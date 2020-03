Artigiani, i pesanti effetti del Coronavirus

Confartigianato-Imprese Udine ha organizzato una conferenza stampa in streaming per fare il punto sugli effetti che l'epidemia di Coronavirus sta avendo sulle imprese artigiane. In collegamento il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, ha illustrato la situazione e le cinque richieste inviate dall'associazione alla Giunta regionale per far fronte a questo momento particolarmente difficile per le piccole, piccolissime e medie imprese.

Il responsabile dell'ufficio studi di Confartigianato Udine, Nicola Serio, ha illustrato, invece, alcuni dati relativi all'emergenza ricavati dall'indagine congiunturale e i risultati di un sondaggio realizzato negli ultimi giorni su un campione ristretto di associati.

Dopo anni di crisi, dal 2017 il saldo d’opinione, calcolato come differenza percentuale tra le imprese artigiane con fatturato in crescita e quelle con fatturato in calo, è tornato in terreno positivo per i dati a consuntivo fino al 2019.

Per il 2020 la previsione formulata nel corso dell’indagine congiunturale a fine gennaio era molto incoraggiante con un saldo d’opinione pari a +25%. Poco più di un mese dopo l’emergenza determinata dal Corona Virus sta inducendo gli artigiani a rivedere le previsioni per l’intero 2020, con un forte ribasso previsto per l’anno in corso (al momento -50%). Per alcune aziende che lavorano su commessa i maggiori effetti della crisi si vedranno tra alcuni mesi.

La progressione rapidissima della crisi rende i dati statistici raccolti obsoleti nel giro di pochi giorni: il grafico rende l’idea della crescita esponenziale della percentuale di artigiani che dichiarano di essere colpiti dai diversi effetti della crisi: riduzione delle vendite dal 29% al 71%, difficoltà di fornitura dal 14% al 39%, cancellazione di eventi e incontri dal 49% al 73%. E da questa mattina, con l’estensione delle chiusure a tutte le attività di commerciali “non di prima necessità”, le percentuali sarebbero ancora più alte.

In relazione all’occupazione, il 54% degli artigiani prevede una diminuzione del numero di ore lavorate per il proprio personale, il 3% l’utilizzo del telelavoro o dello smart working, il 7% una diminuzione del numero di dipendenti.