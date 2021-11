Ascom Pordenone, si chiude l'era Marchiori

Si chiude, dopo 27 anni la presidenza in Ascom Confcommercio Pordenone di Alberto Marchiori, che non si è candidato per il nuovo mandato.

L’assemblea provinciale, in programma partire dalle 20, eleggerà il nuovo numero uno, che sarà scelto tra due attuali vice: Giovanna Santin, a capo della categoria degli albergatori, e Fabio Pillon, presidente del mandamento di San Vito al Tagliamento. In concomitanza saranno eletti anche i sette membri delle giunta.

Per Marchiori, in carica dal 1994 e che è stato anche alla guida dei commercianti regionali per quattro volte, si chiude un’avventura durata quasi tre decenni, ma non il rapporto con Confcommercio, visto che per conto dell’associazione manterrà il suo ruolo a Bruxelles come membro del Cese, il Comitato economico e sociale europeo, in seno al quale è l’unico rappresentante del commercio per l’Italia.