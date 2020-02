Asem acquisita dall'americana Rockwell

La multinazionale americana Rockwell Automation ha acquisito la Asem di Artegna, storica azienda che opera nel settore dei componenti, sistemi e tecnologie per l’automazione industriale, fondata nel 1979 da Renzo Guerra, specializzata nella progettazione e realizzazione di Pc e monitor industriali, sistemi e software per l’interfaccia uomo-macchina (Human-Machine Interface, HMI), soluzioni per l’assistenza da remoto e gateway per l’Industrial IoT. L’Asem registra 40 milioni di fatturato e impiega oltre 200 dipendenti, il 30% dei quali dediti alla ricerca e sviluppo.

Il closing dell’operazione, annunciata oggi, è previsto per la fine di marzo. Il gruppo americano acquisirà anche la quota di minoranza attualmente detenuta dal gruppo tedesco Keb, che comunque manterrà i rapporti con Asem in qualità di cliente strategico e partner tecnologico.

“I prodotti di Asem – ha commentato Fran Wlodarczyk, senior vicepresident per la divisione Architecture e Software di Rockwell Automation - metteranno a disposizione dei nostri clienti un alto grado di configurabilità per quanto concerne le proprie esigenze di informatizzazione industriale attraverso hardware e software innovativi che consentiranno loro di abbreviare i tempi di commercializzazione, ridurre i costi di gestione, migliorare l’utilizzo delle risorse e gestire meglio il rischio d’impresa”.

“Asem – ha aggiunto lo stesso Guerra che ricopre il ruolo di presidente e Ad - vanta in Italia una posizione di leadership nel settore nonché un marchio sinonimo di qualità. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di applicare la nostra pionieristica esperienza e competenza nella progettazione e produzione di IPC e software per l’automazione industriale per consentire l’ampliamento dell’offerta del segmento controllo e visualizzazione di Rockwell Automation e accelerare la trasformazione digitale della clientela”.