Assemblea dei Piccoli Proprietari Immobiliari a Pordenone

E' fissata per giovedì 9 giugno alle 17.30 nella Sala Riunioni dell'Ascom di Pordenone, l'annuale assemblea dei Piccoli Proprietari Immobiliari. Si riprende, pertanto, dopo i due anni di pandemia, il tradizionale incontro annuale in presenza oltre che in via telematica (qui il link).

Particolarmente nutriti gli argomenti che riguarderanno le opere pubbliche in città e l'avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti urbani e, come da tradizione, un preciso esame dell'andamento del mercato immobiliare nella provincia, considerando compravendite, locazioni e sfratti.

Parteciperanno all'incontro, attesa proprio la natura degli intereventi, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Pordenone, Cristina Amirante, e l'assessore all'Ambiente, Monica Cairoli. I temi del mercato immobiliare saranno trattati da Alberto Marchiori e da Ladislao Kowalski.

Ci sarà poi un interessante accenno, trattato da Marco Zadro, in relazione alle nuove disposizioni fiscali immobiliari recentemente approvate dalla Regione. Seguiranno gli adempimenti statutari.