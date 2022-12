Assemblea dell’Ordine degli Ingegneri di Udine

Si terrà lunedì 19 dicembre a partire dalle 16.30, all’Hotel Là di Moret, l’Assemblea generale ordinaria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. L’appuntamento, riservato ai soli iscritti all’Ordine, si aprirà con la relazione del Presidente Giovanni Piccin, seguita da quella del tesoriere Pietro Paulon e dall’approvazione del Bilancio di previsione 2023.

Seguirà, quindi, il seminario “Innovare in Friuli Venezia Giulia: la Rassegna Tecnica presenta il mondo delle start-up in regione” durante il quale il direttore di Rassegna Tecnica, Giorgio Dri, illustrerà la storia della rivista che da oltre 70 anni si rivolge al mondo degli ingegneri e delle professioni tecniche nonché il numero monografico 2022 dedicato alle Start Up della Regione.

La partecipazione all’assemblea darà diritto all’acquisizione di due crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri.