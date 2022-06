"È il momento di scelte importanti: il turismo e il terziario regionali vivono un periodo di crescita, che va sostenuta, sempre attraverso quella vincente alleanza tra il pubblico, il privato e le associazioni di categoria. In assestamento ci saranno 40 milioni di euro a sostegno delle imprese colpite dal caro energia ma anche contributi importanti per chi vorrà investire nel fotovoltaico per la propria impresa. Stiamo traguardando il futuro".

Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo e alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, intervenuto ieri all'assemblea di Confcommercio Trieste tenutasi nella sede della Fondazione Villa Russiz, a Capriva del Friuli, alla presenza del presidente dell'associazione Antonio Paoletti.

"Tracciando un bilancio dell'anno appena trascorso, che vede tutti gli indicatori in crescita, non si può che partire ringraziando gli imprenditori che, anche durante la pandemia, hanno anteposto l'interesse dei lavoratori a quello del profitto - ha detto Bini -. A loro non è mai mancato il sostegno dell'Amministrazione regionale, che in quattro anni ha messo a disposizione del terziario e del turismo quasi 400 milioni di euro. Ma questo non basta: servono anche una visione d'insieme e una grande capacità di ascolto. Con la legge Sviluppoimpresa sono state messe in campo risorse per ottenere risultati a medio e lungo termine: le linee contributive sono condivise e scritte col contributo di tutte le associazioni di categoria. Ora raccogliamo quanto è stato seminato: il comparto del turismo è esploso, così come il terziario".

Sia sul piano economico, sia sul piano turistico, Trieste sta riconquistando un ruolo di primo piano sullo scacchiere continentale. Un risultato, è stato sottolineato dal direttivo di Confcommercio Trieste, frutto anche di un'Amministrazione regionale competente, equilibrata, sempre pronta al dialogo e proattiva, componenti emerse con forza soprattutto nel corso dell'emergenza sanitaria quando il terziario ha potuto contare su attenzione continua, supporti concreti e interventi di entità tutt'altro che trascurabile da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nella sua relazione introduttiva, il presidente di Confcommercio Trieste Paoletti ha ricordato la crescita del capoluogo regionale, da un lato con lo sviluppo del turismo e della crocieristica e dall'altro con l'arrivo di investimenti di importanti multinazionali, come British American Tobacco: "Questo successo è frutto di un lavoro di squadra, con il Comune e l'autorità portuale, ma anche con la Regione e le altre associazioni di categoria - ha aggiunto Bini -. Lo dimostra la fusione, firmata oggi, tra il Cat di Trieste e il Cat di Gorizia, per far nascere il Cat Venezia Giulia e garantire un più puntuale e preciso sostegno alle imprese del terziario". Paoletti ha anche voluto ringraziare l'assessorato alle Attività Produttive per la manovra di assestamento di luglio, attraverso la quale saranno garantiti 40 milioni di euro di aiuti per le imprese colpite dal caro energia.

"Il comprensorio giuliano dispone di peculiarità, componenti e risorse che incoraggiano a guardare al futuro con una certa fiducia - ha sottolineato l'assessore Bini -. Fra queste la più rilevante è il turismo. Trieste guarda con crescente interesse ai mercati italiano, europeo ed extraeuropeo: non a caso quest'anno lo scalo cittadino e quello di Monfalcone toccheranno insieme quota 500 mila crocieristi".

Nel corso del 2021, Confcommercio Trieste ha potenziato i servizi offerti agli associati, che in totale sono 3137. L'associazione ha infatti promosso 5000 ore di formazione (1450 le persone coinvolte), mentre in ambito di consulenza sono state 350 le imprese assistite. Per il lavoro sono stati 15.000 i cedolini trattati, mentre in area fiscale-contabilità sono state 1711 le dichiarazioni gestite e 512 gli atti contabilità curati.