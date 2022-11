Ateneo di Udine, 20 borse di studio con Fondazione Intesa Sanpaolo

Venti borse di studio del valore complessivo di 35 mila euro sono state assegnate dalla Fondazione Intesa Sanpaolo onlus a studentesse e studenti dell’Università di Udine in situazione di svantaggio fisico, psichico, sociale, familiare o in difficoltà economica. Il bando di concorso prevedeva l’erogazione di contributi a favore di studentesse e studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell’ateneo friulano in condizioni di particolare difficoltà. Sono state presentate 83 domande. Le persone vincitrici sono state individuate nei limiti previsti dal bando e sino a esaurimento dello stanziamento messo a disposizione dalla Fondazione.

La selezione è stata curata da una commissione mista composta da Laura Rizzi, delegata dell’Università di Udine per i servizi di orientamento e tutorato; Claudio Bonato, consigliere della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e Mauro Pocosgnich, referente dell’ufficio diritto allo studio e servizi integrati dell’Ateneo.

"Siamo grati alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus – afferma il rettore Roberto Pinton – che ha voluto istituire delle borse di studio a favore di studentesse e studenti svantaggiati in un momento in cui si registra un aumento delle difficoltà economiche e sociali in cui versano le famiglie. In tal senso, l’intervento della Fondazione è importante e significativo in quanto, oltre ad aggiungersi e integrare le misure intraprese dal nostro Ateneo per aiutare persone meritevoli e prive di mezzi ad accedere ai più alti livelli dell’istruzione, rappresenta soprattutto un concreto investimento nel diritto allo studio a favore dell’intera società".