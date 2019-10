Attacco hacker a Kipre, problemi per i pagamenti

Nuova tegola sul Gruppo Kipre che comprende le società Principe e King's e conta 500 addetti tra Fvg, Veneto ed Emilia Romagna. Il 27 settembre, infatti, si è verificato un attacco hacker che ha bloccato i sistemi della società principale, a Trieste. È intervenuta la Polizia Postale che sta indagando per identificare i responsabili.

Purtroppo si tratta di situazioni ormai sempre più frequenti che creano enormi disagi alle società. In questo caso il problema si estende in parte anche ai dipendenti. Domani, infatti, è giornata di pagamento degli stipendi. Il blocco informatico, però, non ha permesso al personale amministrativo di eseguire tutti i conteggi in maniera dettagliata sulle ore di presenza.

Da qui una comunicazione di servizio da parte dell'azienda che è stata affissa in tutti gli stabilimenti, per informare il personale di un versamento del salario in misura ridotta, pari all'85%, per ridurre al massimo il disagio delle maestranze.

La notizia è giunta anche alle organizzazioni sindacali che stanno cercando di fare il possibile per tutelare l'occupazione e salvare queste importanti realtà produttive.