Attesa per scoprire i Fari manifatturieri Fvg

Sono 89 le aziende protagoniste di ‘Fari manifatturieri’, l’iniziativa promossa da Industry Platform 4 Fvg per favorire la competitività del territorio e delle imprese del settore. Il percorso è terminato: martedì 21 gennaio a Udine, nella prestigiosa cornice di Palazzo Antonini-Belgrado, saranno presentate e premiate le migliori esperienze di trasformazione digitale individuate all’interno delle imprese.

L’incontro rappresenta un’occasione utile per condividere le principali difficoltà del percorso di trasformazione, le soluzioni concrete implementate e i casi di studio che tutte le imprese regionali potranno approfondire.

Dopo la registrazione (dalle 16), si partirà, con la moderazione di Manuela Donghi – Le Fonti Tv, alle 16.30 con ‘La crescita delle imprese in Fvg: i risultati del Sistema Argo’ a cura di Stefano Casaleggi (Sistema Argo); alle 16.40 ‘Ip4Fvg per le aziende: da Fari manifatturieri ai nuovi servizi del 2020’ con Dino Feragotto – Presidente Ip4Fvg. Alle 16.50 la premiazione dei Fari manifatturieri. Alle 18 videointervista su ‘Le opportunità offerte dalla trasformazione digitale per lo sviluppo industriale’ con Lucilla Sioli (European Commission – Director of Artificial Intelligence and Digital Industry, Dg Connect). Alle 18.10, ‘La Regione come laboratorio nazionale di innovazione’ con gli assessori Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini.