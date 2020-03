L’invito è a non rassegnarsi e non farsi travolgere dall’emergenza, ma anzi a guardare avanti con rinnovata consapevolezza. Nel contesto di pericolo che si è trovato ad affrontare il Paese a causa della diffusione del Coronavirus, è vitale condividere nuovi saperi e competenze, anche se ciò non può attualmente avvenire tramite conferenze, eventi o sul luogo di lavoro.

Per questo motivo, Produzioni dal Basso, piattaforma di innovazione sociale e raccolte fondi online, in collaborazione con Banca Etica e con la sponsorship di Gruppo Assimoco lancia l’iniziativa #AttiviamoEnergiePositive, un importante ciclo di formazione online (attraverso webinar) ricco di argomenti, che ha l’obiettivo di favorire il confronto sui temi dell’emergenza ma anche dell’innovazione. Una preziosa occasione di crescita, che aiuti a reagire di fronte al clima di incertezza che stiamo vivendo.

Tutti i webinar saranno gratuiti, aperti a tutti e su argomenti pratici. I docenti saranno professionisti del settore che hanno deciso di dedicare il loro tempo a questa iniziativa con un vero e proprio percorso di volontariato digitale. In particolare si tratteranno temi rilevanti per il Terzo Settore e il non profit e per le imprese sociali e culturali.

Si partirà settimana prossima con i primi appuntamenti dedicati a spiegare in parole semplici le misure economiche previste dal Governo per far fronte agli impatti del Coronavirus. Ma i temi sono tantissimi e spazieranno dalla comunicazione digitale in tempi di crisi al crowdfunding, dalle opportunità della riforma del Terzo Settore ai Fondi di Garanzia Nazionale, ai Bandi Europei.

Per partecipare alle video lezioni basterà scaricare l’app GoToMeeting o collegarsi telefonicamente secondo le indicazioni riportate sul sito dell’iniziativa. Si potrà interagire con i docenti attraverso il forum Q&A e riguardare i webinar sul podcast.

Gli interventi saranno realizzati anche con la collaborazione di Aiccon, The Fundraising School, Digital Update, Master Religious Fundraising, Data Ninja School, Ginger Crowdfunding, Salone della CSR, Bipart e School Raising.

Da oggi è possibile iscriversi alla mailing list del progetto per ricevere in anteprima il calendario degli appuntamenti e le modalità di partecipazione: www.attiviamoenergiepositive.it