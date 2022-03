Aumenta l’interscambio Italia-Serbia

"La Serbia deve imparare a usare di più il porto di Trieste. A oggi il traffico via mare si basa soprattutto su Montenegro e Capodistria". Milan Vranic, il direttore in Italia della Camera di Commercio e Industria della Serbia, con sede a Trieste, rilancia sulla collaborazione economica tra i due Paesi a partire dalle infrastrutture di trasporto, dopo la conferma che dal 2 giugno sarà attivo il collegamento Air Serbia tra Ronchi dei Legionari e Belgrado.

"Voli regolari tre volte la settimana servono alla comunità business di entrambi i Paesi. Trieste e poi anche Bologna dal 6 giugno si aggiungono alle rotte da Venezia, Milano e Roma", commenta Vranic, che sottolinea come la priorità, ora, sia migliorare anche i collegamenti ferroviari tra il Nordest italiano, la Serbia e i Balcani Occidentali.

La Camera di Commercio serba in Italia esprime soddisfazione per il record storico segnato nel 2021 dall’interscambio commerciale tra i due Paesi, che ha superato i 4,1 miliardi di euro (+23,5% sul 2020). In particolare, secondo i dati dell’Istituto di Statistica di Belgrado, l’export italiano in Serbia è aumentato del 20%, raggiungendo i 2,3 miliardi di euro, l’import del 29% a 1,8 miliardi. Mentre lo stock di investimenti diretti italiani in Serbia (flusso di oltre 34 miliardi di euro dal 2007) è il maggiore come valore e il secondo dopo la Germania come numero di progetti.

A breve i dati di uno studio aggiornato sulla presenza in Serbia di aziende di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto saranno resi noti nell’ambito del Progetto Sistema Nordest, coordinato da Finest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Triveneto, in partenariato con le Regioni, Unioncamere Veneto, Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia, Camera artigianale croata – Camera artigianale della Regione Istriana, Camera di Commercio di Treviso e Belluno e Venicepromex.

*presidente Art Valley