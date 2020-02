Auto usate, in Fvg 2019 con segno positivo

Ai friulani le auto “usate” continuano a piacere. Il mercato delle auto di “seconda mano” ha infatti archiviato il 2019 con il segno positivo, registrando un incremento dei passaggi di proprietà del +2% rispetto al 2018. Si tratta di una crescita più marcata rispetto alla media nazionale (+0,5%).

Il diesel continua a essere in assoluto la scelta preferita, mentre le auto più ecologiche rappresentano un mercato ancora in fase iniziale. Il prezzo medio delle auto offerte sul mercato nella regione è pari a € 16.465, un dato nettamente superiore rispetto alla media italiana, che arriva a € 35.786 per le auto elettriche e a € 37.410 per le ibride. L’età media delle auto in vendita è di 7,3 anni e tra i modelli più richiesti troviamo la Volkswagen Golf, mentre tra le auto ibride spicca la Lexus NX 300h e tra le elettriche la Tesla Model S.

Questo il quadro che emerge dall’Osservatorio di AutoScout24 (www.autoscout24.it), il portale di annunci auto e moto, leader in Europa, sul mercato delle auto usate in Friuli – Venezia Giulia nel 2019.



Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel 2019, rispetto al 2018, i passaggi di proprietà sono infatti aumentati del +2% (a livello nazionale è +0,5%), raggiungendo 65.348 atti. Un dato che posiziona la regione al 16° posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne il Friuli – Venezia Giulia si posiziona al 9° posto assoluto con 636,8 passaggi netti ogni 10mila abitanti.



I passaggi di proprietà aumentano in tutte le province e al primo posto per numerosità troviamo Udine con 29.887 (+0,8%), seguita da Pordenone con 17.403 (+1,2%), Trieste con 10.347 (+3,5%) e Gorizia con 7.710 (+6,7%). Ma rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione è ben diversa: al vertice troviamo Pordenone con 671,9 passaggi ogni 10.000 abitanti, seguita da Udine (667,1), Gorizia (653,5) e, fanalino di coda, Trieste (514,3).



Cosa hanno cercato gli acquirenti in Friuli – Venezia Giulia?

Se nel nuovo il diesel ha registrato una contrazione a livello nazionale di ben il -22,2% rispetto al 2018, nell’usato il gasolio si conferma ancora una volta la scelta preferita. Secondo i dati interni di AutoScout24, ben il 61% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2019 riguarda vetture diesel. In tutte le regioni la domanda di auto a gasolio supera la metà delle richieste, con punte in Puglia (71%), Basilicata (68%), Umbria (66%) e Molise (66%).

E le green? I numeri interni di AutoScout24 mostrano come questo mercato dell’usato in regione sia ancora agli inizi, con valori di richieste sul totale di appena l’1,3% per le auto ibride e dello 0,3% per le elettriche, un dato da contestualizzare con il prezzo medio più elevato rispetto alle auto tradizionali e la scarsa reperibilità di usato per questi modelli.

Per quanto riguarda i modelli più richiesti vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture “più ecologiche” troviamo tra le ibride la Lexus NX 300h e tra le elettriche la Tesla Model S.



Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato in Friuli – Venezia Giulia?

Nel 2019 il prezzo medio di vendita si attesta a circa € 16.465, un dato nettamente superiore alla media nazionale € 13.715.

Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Udine con un prezzo medio di €18.370 e Trieste con € 15.695. Seguono Pordenone con € 14.350 e la “più economica” Gorizia con € 12.960.

I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 35.78) o ibride (€ 37.410).



Qual è l’età media delle vetture proposte?

È leggermente aumentata, passando da 7,1 anni del 2018 a 7,3 anni del 2019. Un dato che probabilmente rispecchia la situazione del Paese e che conferma ancora una volta come l’auto, oggi, accompagni gli automobilisti per periodi più lunghi della loro vita. In sintesi, si cambia quando è necessario.



“Dall’analisi dell’Osservatorio di AutoScout24 emerge chiaramente come il diesel rappresenti tuttora l’alimentazione preferita per chi decide di acquistare un’auto usata - afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24 - Se da un lato l’attenzione per le vetture ibride ed elettriche sta sicuramente crescendo, dall’altro il mercato dell’usato green è ancora agli inizi a causa principalmente del prezzo di ingresso nettamente superiore a quello delle alimentazioni più classiche. Siamo certi che in futuro si favorirà la nascita di un’offerta di auto elettriche e ibride di seconda mano sempre più accessibile, consentendoci di raggiungere nuovi traguardi in tema di mobilità.”