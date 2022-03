Automotive Lighting, 837 dipendenti in cassa integrazione

“La a cassa integrazione di 837 dipendenti all’Automotive Lighting di Tolmezzo, i segnali allarmanti delle Ferriere Nord e dell’Abs, solo per citare i casi più eclatanti e recenti, impongono alla Giunta Fedriga di fermarsi, ascoltare e rivedere completamente le priorità della Regione. Ci sono in giro assessori in campagna elettorale precoce, pullulano 'fotine' sui social: la politica svolga mai come ora il proprio ruolo. Siamo in una situazione potenzialmente durissima, dalle conseguenze ancora da decifrare. Si lavori per coinvolgere tutti, per un confronto serrato e concreto come l’emergenza richiede, si facciano scelte nuove e coraggiose. Dare risorse per consenso non è mai lungimirante, ma in questo caso sarebbe delittuoso. I fondi europei, il bilancio regionale non possono essere utilizzati come se, dopo una pandemia, non ci fosse una guerra a poche ore da noi”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che la Automotive Lighting di Tolmezzo ha annunciato la cassa integrazione per 837 lavoratori tra operai e impiegati, dal 14 marzo al 9 aprile, per rallentamenti di produzione legati alla guerra in Ucraina.