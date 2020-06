Autorità portuale, D'Agostino è incompatibile

Zeno D'Agostino è incompatibile come presidente dell'Autorità Portuale. L'inattesa doccia fredda è arrivata dall'Anac, l'Autorità nazionale anti corruzione, che ha dichiarato l'inconferibilità dell'incarico ai vertici del Porto di Trieste, per il suo ruolo di Presidente del Terminal Passeggeri, società che gestisce l'attività turistica e crocieristica, detenuta per il 40 per cento proprio dall'Autorità portuale.

La sentenza relativa risale al 16 marzo scorso, ma è stata notificata soltanto oggi e contiene elementi di retroattività. Le conseguenze potrebbero, quindi, essere devastanti, dal momento che la decisione invaliderebbe, di fatto, tutto gli atti firmati in questi anni, a partire dai Memorandum per la Via della Seta. Per questo, alla Torre del Lloyd si lavora per un ricorso urgente al Tar per chiedere la sospensiva della misura.

"Io credo che chiunque voglia bene a Trieste oggi dovrebbe pubblicamente prendere posizione a difesa di Zeno D’Agostino", scrive in un post il consigliere regionale Francesco Russo. "Quando ho saputo della sua decadenza mi sono confrontato con il Sindaco Roberto Dipiazza e ho sentito immediatamente il Ministro Paola De Micheli: mi ha assicurato che il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando a una soluzione e sono fiducioso che sarà trovata in tempi brevi. Resta l’assurdità di una vicenda che si può riassumere così: la burocrazia, invece di premiare i decisori pubblici che lavorano bene, decide di metterli alla porta con un cavillo. E questo non è accettabile".