Autotrasporti Chiarcosso, accordo con Filt Fvg e Confapi Fvg

Sante Chiarcosso, Amministratore Delegato della Autotrasporti Chiarcosso Srl, alla presenza di Lucia Cristina Piu, Direttore di ConfApi Fvg, di Enrico Iaquinta, Delegato di ConfApi Fvg, e Saša Čulev, Segretario Generale della FILT CGIL FVG, ha sottoscritto l’accordo con le categorie del personale viaggiante e non viaggiante della Autotrasporti Chiarcosso con il quale l'Azienda si impegna a riconoscere in anticipo l'aumento degli emolumenti ai lavoratori previsti dalla risoluzione del 18 maggio scorso a livello nazionale tra i vertici sindacali e le imprese del settore Logistica, Trasporti, Merci e Spedizioni.



L'aumento concordato nell'accordo del 18 maggio prevede un aumento di 90 (novanta) euro complessivi sui minimi tabellari, in base ai livelli di inquadramento dei lavoratori. La cifra è suddivisa in quattro diversi scatti di emolumenti: 15 euro a partire ottobre 2021, 25 euro a ottobre 2022, 20 euro a ottobre 2023 e 30 euro da marzo 2024. Inoltre, è previsto il riconoscimento di un importo una tantum di 100 euro, entro luglio 2021, per coprire le spese di vacanza contrattuale.



La Autotrasporti Chiarcosso ha scelto di anticipare i tempi di intervento in questo àmbito, riconoscendo subito i 90 euro ai propri collaboratori, già a luglio 2021, senza aspettare le scadenze temporali degli scalini definiti il 18 maggio.La sottoscrizione dell’accordo sindacale da parte della Autotrasporti Chiarcosso Srl ha come obiettivo primario la volontà di valorizzare l'impegno delle figure professionali del settore e di incentivare lo sviluppo delle competenze e della ricerca di nuovi collaboratori e nuovo personale. Reperire la manodopera nel settore della Logistica, Trasporti, Merci e Spedizioni è attività sempre più complicata a causa della sostanziale assenza di domanda di lavoro, mancando figure professionali nel mercato italiano.Il Gruppo Chiarcosso si distingue da tempo nell'impegno per la fase didattica e la fase di aggiornamento professionale: ambiti che Sante Chiarcosso ritiene basilari per poter continuare a fare impresa nel settore.La cultura del lavoro, ricordata anche da Saša Čulev nel corso dell'incontro per la firma dell'accordo, è un elemento imprescindibile e va curata con attenzione e costanza. Lo stesso Sindacato FILT CGIL FVG si è attivato per supportare l'Azienda nella ricerca del personale.La chiarezza nei rapporti di lavoro e di rispetto contrattuale che la Autotrasporti Chiarcosso e tutto il Gruppo amministrato da Sante Chiarcosso ha sempre garantito ai propri collaboratori e la sensibilità dimostrata con la firma dell'accordo per anticipare gli aumenti salariali dei prossimi anni sono la più efficace dimostrazione dell'intenzione dell'Azienda di continuare ad impegnarsi al meglio e di proseguire la propria attività, confidando nel miglioramento generale delle condizioni di impresa e di reperimento del personale.