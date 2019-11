Autotrasporti D'Agaro punta sui giovani

L'autista di mezzi pesanti è un mestiere “in estinzione”? Da quanto si legge, in più parti d'Italia è così, visto che numerose aziende del settore trasporti faticano a trovare personale. In Friuli, invece, c'è una realtà virtuosa dove questo problema sembra non esistere e nella quale l'età media si sta abbassando, visto il 20% degli addetti che ha meno di 30 anni. È Autotrasporti D'Agaro, società con sede ad Amaro, ma nata e cresciuta a Rigolato, fondata nel 1925 e che oggi dà lavoro a una cinquantina di addetti, generando un fatturato pari a 5,5 milioni di euro. È un punto di riferimento in Alto Friuli per il comparto dei trasporti su gomma.

Gli autisti che lavorano per l'azienda sono 43, tutti italiani e per la maggior parte provenienti dalla Carnia, e con un'età media di 35-40 anni. "Abbiamo cominciato un processo di "svecchiamento", inserendo sempre più giovani, già da qualche anno" sottolinea l'amministratore unico Angelo D'Agaro. E sebbene a lui i collaboratori non manchino, è conscio delle difficoltà nel reperire personale, soprattutto nell’area montana.

Nonostante le problematiche, però, la sua azienda ha in organico una decina di autisti under 30 "perché abbiamo capito - aggiunge l'imprenditore - che era ora di pensare a un ricambio generazionale". Ma come fa la D'Agaro a reperire nuovo personale? "Il passaparola tra i 'colleghi al volante' aiuta molto. Siamo in grado di offrire plus interessanti: i nostri mezzi sono nuovi, ben tenuti e con manutenzione scrupolosa. Siamo organizzati e attenti alle regole. E per finire - conclude D'Agaro - offriamo stipendi adeguati e cerchiamo di venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze dei nostri collaboratori. La nostra tipologia di attività, molto ramificata e flessibile, aiuta in tal senso".