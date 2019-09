Autotrasporto, le aziende Fvg facciano rete

"Dobbiamo far nascere reti d’impresa per restare competitive ed efficienti in Friuli Venezia Giulia, ma il Governo deve confermare gli incentivi per il rinnovare il parco veicolare e deve proseguire con una costante attività di controllo per contrastare la concorrenza sleale dei vettori dell’Est Europa". Il presidente di Confartigianato Trasporti Fvg, Stefano Adami, evidenzia così le sfide e gli auspici che animano la categoria al termine della Convention nazionale che ha portato a Roma i rappresentanti delle oltre 49mila imprese artigiane legate ai trasporti che danno lavoro a quasi 108mila persone.

A rappresentare gli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia, insieme ad Adami c’era anche il capocategoria di Pordenone Turchet. Ridurre l’impatto ambientale, favorendo la transizione ecologica del settore e il ritorno alla reddittività e alla dignità per le imprese dell’autotrasporto sono stati i punti su cui il presidente nazionale, Amedeo Genedani, ha concentrato l’attenzione.

"Con l’ingresso di nuovi player sul mercato e l’affermazione di modelli di business innovativi, anche le micro e piccole imprese devono saper affrontare queste sfide, legate a sostenibilità ambientale, flessibilità e competitività", evidenzia Adami, indicando la rotta per il settore in regione. "Per fare questo dobbiamo saper utilizzare i nuovi strumenti che sono a disposizione, come le reti d’impresa – ribadisce -, ma dobbiamo avere anche l’attenzione del Governo, che deve mantenere gli impegni assunti dal precedente esecutivo, soprattutto gli incentivi per il rinnovo dei veicoli e le operazioni per il contrasto alla concorrenza sleale".