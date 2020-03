Autovie si adegua allo 'sblocca cantieri'

Un appalto per la manutenzione delle pavimentazioni; l’adeguamento di una procedura interna alla luce delle nuove norme contenute nel decreto cosiddetto “sblocca cantieri” (decreto legge 18 aprile 2019 numero 32); e una serie di misure finalizzate alla prevenzione della diffusione del Coronavirus in azienda. Sono i principali punti all’Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione di Autovie Venete che si è svolto oggi a Trieste nella sede di via Locchi.

La gara per le pavimentazioni autostradali nella sinistra Tagliamento, per il periodo 2019-2021, per un importo di 4 milioni 545 mila euro (era di 4 milioni 952 mila euro a base d’asta) è stato assegnato a AdriaStrade srl & Brussi. Per quanto riguarda il regolamento interno collegato al decreto “sblocca cantieri” il Consiglio ha approvato l’aggiornamento al regolamento.

Il presidente Maurizio Castagna ha anche aggiornato il Consiglio sulle misure adottate, di concerto con il medico competente, per prevenire la diffusione del Coronavirus: per due settimane il servizio di mensa – a Palmanova – è stato sostituito con la distribuzione di “cestini” da consumarsi in ufficio, evitando così la presenza in un ambiente ristretto di più persone; è stato potenziato il servizio di pulizia soprattutto durante i cambi turno e nelle aree ad uso condiviso dove, inoltre, sono state affisse apposite locandine informative sulla procedura corretta di igiene delle mani.

Per tutte le attività che prevedono un utilizzo condiviso di strumentazioni i lavoratori saranno istruiti sulle modalità più efficaci e idonee per mantenere accuratamente pulite e disinfettato le postazioni.