Autovie, terza corsia entro la primavera

Ultimo Consiglio di Amministrazione del 2019 per Autovie Venete, che chiude l’anno con un’intensificazione dei lavori di costruzione della terza corsia. “Il traguardo si avvicina – ha commentato un soddisfatto Maurizio Castagna, presidente della Società – e si tratta di un traguardo veramente significativo, visto che i lavori sono in anticipo di quasi un anno sul crono programma”.

Un Cda fitto di punti, la maggior parte dei quali di ordine tecnico perché, come a ogni fine anno, vengono deliberate tutta una serie di attività che andranno a svilupparsi in quello successivo.

Il Consiglio ha approvato il bando di gara per l’affidamento del primo lotto dei ripristini conservativi dei 29 cavalcavia autostradali non coinvolti dai lavori della terza corsia per un importo di 1.997.598 euro e il bando di gara per l’affidamento della manutenzione pluriennale del patrimonio edilizio per un importo di 1 milione e 200 mila euro. Approvato anche l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31 ottobre 2019 – 31 dicembre 2023, per un importo di 6.963.894 euro.

“Abbiamo lavorato davvero tanto quest’anno – ha affermato Castagna – sia sul versante amministrativo sia su quello operativo, ma i risultati si vedono, e sono risultati importanti. Raggiungerli non era scontato, ma l’unità d'intenti e la coesione che hanno contraddistinto il lavoro del Cda in questi anni sono stati determinanti”.

“E’ un ringraziamento veramente sincero quello che rivolgo a tutti, insieme agli auguri per le imminenti festività. I prossimi mesi saranno altrettanto impegnativi – ha concluso - ma ormai siamo rodati e sono certo che sapremo affrontarli con altrettanta determinazione con l’obiettivo di festeggiare, tutti insieme, l’apertura della terza corsia entro la primavera”.