Avanza il cantiere del Centro per la logistica di Tolmezzo

L’Assessore alle Attività Produttive della Regione Sergio Emidio Bini, accompagnato dal Presidente del Carnia Industrial Park, Roberto Siagri, oltre che dal Direttore dei lavori, Davide Ferro e dai responsabili delle imprese appaltatrici, ha effettuato un sopralluogo al cantiere per la realizzazione del nuovo Centro per la logistica di Tolmezzo. Obiettivo? Toccare con mano lo stato di avanzamento delle attività di un cantiere dove sono già state completate le fasi di demolizione dei siti dismessi, smaltimento del materiale di risulta, e propedeutiche alla realizzazione della nuova infrastruttura.

Il Centro per la Logistica avrà una superfice coperta di circa 20.000 mq e un’altezza di oltre 14 metri. Per le attività di carico e scarico la struttura sarà dotata di 19 bocche di carico e di 5 portoni sezionali carrabili. L’area di pertinenza esterna, per il carico e scarico, avrà una dimensione di circa 13.000 mq. L’investimento complessivo per l’opera è pari a 11.670.000 euro, di cui 8.233.000 coperti dalle linee di contributo regionale dedicate ai Consorzi dalle Leggi Rilancimpresa e SviluppoImpresa e 3.437.000 da fondi del Consorzio. All’interno della nuova infrastruttura lavoreranno circa 50 persone, in parte a seguito di trasferimento da altre sedi, in parte per nuove assunzioni.

I lavori del nuovo cantiere sono stati avviati a giugno dalle Imprese appaltatrici, Ici Impianti Civili e Industriali e Pre System. Il cronoprogramma prevede la conclusione dell’opera a marzo 2022, quando il Centro per la Logistica potrà essere consegnato alle aziende, individuate con procedura di evidenza pubblica conclusa a gennaio 2021, Marelli Automotive Lighting Italia spa e LogLab srl del Gruppo Ceccarelli.

“Un investimento importante per la Carnia e la montagna friulana, da 12 milioni di euro, somma assegnata in buona parte dalla Regione, che è una dimostrazione di come stanno funzionando i rapporti tra l’Amministrazione regionale, i Consorzi e i territori", ha detto Bini. "Qui, sarà costruito un polo logistico importantissimo messo a disposizione delle nostre aziende. Un’ulteriore dimostrazione che questa è una Regione virtuosa, può contare su consorzi virtuosi, ed è in grado di realizzare in tempi brevi opere significative per il territorio e per l’economia, locale, e non solo. Infatti entro il mese di giugno del prossimo anno avremo già la possibilità di inaugurare questa importante struttura”.

“Ringrazio l’Assessore Bini per l’attenzione che ha sempre dimostrato rispetto ai progetti di sviluppo del nostro Parco industriale", sono le parole di Siagri. "Crediamo che le infrastrutture per la logistica costituiscano un elemento essenziale nelle catene del valore, anche a livello locale, così come accade a livello nazionale e internazionale. Ne è la dimostrazione il fatto che gli spazi disponibili siano già stati assegnati prima del completamento dell’opera. Quello che mi piace sottolineare, inoltre, è la trasformazione dell’area, da sito dismesso da oltre un decennio, in nuova e moderna infrastruttura, anche grazie alla variante urbanistica predisposta dal Comune di Tolmezzo. Insomma, un vero e proprio simbolo di rigenerazione urbanistica ed estetica, per le nostre zone industriali”.