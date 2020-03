Avviso di gara per fornitura urgente di Dpi

L’Inps - per favore l’approvvigionamento relativo alle esigenze sanitarie e amministrative - ha pubblicato oggi un’avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 63, comma 2, lettera C, nella apposita sezione del sito istituzionale.

In considerazione delle particolarità attuali e della ristretta tempistica per l’espletamento delle procedure di gara si invitano le aziende interessate ad accedere all’apposita sezione del sito dell’Istituto (qui il link).