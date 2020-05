Aziende, in Friuli grande attenzione ai protocolli di sicurezza

In ottemperanza alle disposizioni del Dpcm in vigore dal 4 maggio e di pari passo con le prime riaperture delle attività produttive e commerciali, è stata avviata l’attività di controllo nelle aziende coordinata dalla Prefettura di Udine, volta a verificare il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid 19.

Le aziende della provincia finora visitate hanno dimostrato la massima collaborazione con gli ispettori e, in molti casi, è stato riscontrato come gli imprenditori abbiano addirittura implementato le misure di protezione rispetto a quelle previste dai protocolli di regolamentazione sottoscritti dal Governo con le Parti sociali.

Sebbene in un paio di casi siano state riscontrate violazioni alla normativa, dai primi accertamenti si è registrata una diffusa sensibilità al rigoroso rispetto delle necessarie cautele e precauzioni, nella convinzione ormai chiara che solo così facendo si possa realizzare la sperata ripresa economica.

Sotto il coordinamento del Prefetto, sarà a breve operativo un Osservatorio provinciale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con il compito di coordinare e indirizzare l’azione dell’Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale, dell’Ispettorato territoriale del lavoro e del Nucleo Carabinieri per la tutela del lavoro, quali soggetti deputati a effettuare gli accessi nelle imprese per i controlli di competenza, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco ove necessario e l’eventuale coinvolgimento delle parti sociali. Si tratta di uno schema collaborativo che avrà un ruolo molto importante in questa seconda fase dell’emergenza.