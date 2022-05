Aziende udinesi a caccia di saldatori

Quattro aziende friulane - Steelform Srl di Rivignano, Inoxfriuli Srl di Faedis, Dinai Snc di Pavia di Udine e BDM Carpenteria Sas di Palmanova - stanno cercando nuovo personale per le operazioni di saldatura MIG/MAG e TIG nelle lavorazioni meccaniche, da inserire in azienda previa formazione con un corso gratuito realizzato da Ires Fvg nell’ambito del programma regionale Pipol, in collaborazione con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione.

Possono candidarsi entro il 21 maggio tutte le persone disoccupate, domiciliate in Fvg e iscritte al progetto Pipol, cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del Por. Tra i requisiti preferenziali richiesti: esperienze pregresse di lavoro nel settore metalmeccanico, conoscenza di base del disegno tecnico e buone capacità nelle lavorazioni manuali. Il corso avrà una durata di 450 ore, di cui 160 ore nelle aziende interessate all’inserimento di nuovo personale, e verrà avviato a Udine a partire dal mese di giugno nelle sedi formative Ires Fvg.