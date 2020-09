Azioni Civibank, accolto il ricorso di un ex socio

"Con grande soddisfazione siamo riusciti a far avere giustizia a un nostro associato, che aveva visto azzerare i propri risparmi che Banca di Cividale aveva consigliato d'investire in azioni dell'istituto", spiega Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. "L'arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, su nostro ricorso, ha accertato e dichiarato che il risparmiatore non era stato informato in merito alle caratteristiche del titolo che oggi è praticamente illiquido e dal valore dimezzato".

"Contiamo che questa sia la prima di altre importanti pronunce" prosegue Consumatori Attivi. "La soluzione? Che la banca risarcisca i risparmiatori così come l'Arbitro istituito presso la Consob ha disposto per il nostro associato".