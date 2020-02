B Heroes, Vitesy tra le 16 finaliste

​B Heroes annuncia le 16 startup che parteciperanno alla terza edizione del programma realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, e che saranno poi protagoniste del format televisivo in onda in primavera su Sky grazie a Sky Media Brand Solutions. ​Le startup che arriveranno alla finale avranno la possibilità di accedere a investimenti per oltre un milione di euro messi a disposizione da Boost Heroes e da altri investitori, mentre a tutte saranno garantite svariate forme di accelerazione. In particolare quest’anno è stata avviata una collaborazione con Elite di Borsa Italiana, con la quale verrà messo a disposizione uno specifico programma di accompagnamento alla crescita.

Il roadshow per la selezione delle startup ha viaggiato in tutte le regioni: 35 tappe in giro per l’Italia da maggio a ottobre 2019 a incontrare le migliori giovani aziende del Paese. Sono state ricevute 1.112 richieste di partecipazione, sono state incontrate 501 startup e coinvolti 473 mentor per la selezione. Alla fine del roadshow 87 finaliste si sono sfidate a suon di progetti e numeri per entrare nella fase finale: 16 startup sono qui oggi, frutto di un lungo e complesso lavoro di selezione da parte di Boost Heroes, dei partner e degli investitori.

Nell'elenco figura anche Vitesy​, la startup di Pordenone che sviluppa soluzioni green e connesse per il monitoraggio e la purificazione dell’aria.

Le 16 startup selezionate saranno divise in quattro categorie verticali e ogni gruppo sarà affidato a un partner di B Heroes che ne seguirà il percorso di accelerazione e di mentorship. Le aziende di riferimento di questa edizione sono A2A con il vertical ​green-tech​, Ospedale San Raffaele con il vertical ​med-tech​, Telepass con il vertical ​mobility​ e Zanichelli con il vertical ​education​. Sono partner, mentor e forniscono servizi di accelerazione per le startup: AWS Activate, Back to work, BonelliErede, Cariplo Factory, CiaoTech (Gruppo PNO), Dentsu, Energy in Organization, Galgano & Associati, Google, Gummy Industries, McKinsey & Company, Nativa, Pirola, TMF Group e Tree.

"Il mondo delle startup italiano riserva sempre sorprese, anche quando pensi di conoscerlo bene scopri nuovi mondi e nuovi modi di fare impresa", sono i pensieri di ​Fabio Cannavale, promotore di B Heroes​, di fronte all’elenco delle finaliste. "Ci sono aziende che ci portano nel futuro con idee, grandi e piccole, che rispondono a esigenze concrete, risolvono problemi reali, contribuiscono in modo positivo e concreto alla crescita della società", prosegue Cannavale. "Spiace per tutte le startup che non sono passate alla fase finale, ma sono certo che ci saranno presto altre occasioni. Ringrazio ancora una volta ​Intesa Sanpaolo​ e ​Intesa Sanpaolo Innovation Center​ per il rinnovato impegno a collaborare al progetto e mettersi in prima linea per aiutare le nuove imprese e ringrazio i nostri partner – A2A, Ospedale San Raffaele, Telepass e Zanichelli – sui vertical per la competenza con la quale affiancano noi e le startup in questo progetto".

B Heroes è un ecosistema di iniziative a supporto della crescita delle startup italiane più innovative per aiutarle ad affrontare con successo il mercato e per creare un nuovo tessuto imprenditoriale in Italia anche grazie alla collaborazione di aziende mature. È rivolto in particolare a giovani imprese per fornire sostegno finanziario, cultura imprenditoriale e visibilità, oltre ad aprire il mondo delle imprese tradizionali alla open innovation, favorendo l’interscambio tra “nuovi” e “vecchi” imprenditori. Questa è la terza edizione del programma.