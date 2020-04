Banca d’Italia dona 3 milioni al Fvg

La Banca d’Italia ha deciso oggi nuove donazioni del valore complessivo di 9,5 milioni di euro per contribuire al contrasto dell’emergenza da Covis-19 nelle regioni Umbria, Friuli Venezia

Giulia, Abruzzo e Basilicata.

I progetti da sostenere, individuati grazie alla collaborazione tra le Direzioni locali della Banca e le Presidenze delle Regioni, sono: in Friuli Venezia Giulia, la realizzazione di 39 posti letto presso la torre medica dell'Ospedale di Cattinara; in Umbria, l’allestimento di un ospedale da campo dotato di strumentazione sanitaria idonea alla gestione di pazienti affetti da covid-19; in Abruzzo, la realizzazione di una nuova struttura dedicata al covid-19 a Pescara; in Basilicata, il potenziamento della dotazione di posti letto per la terapia intensiva e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per il personale sanitario.

Con questo intervento sale a 64,5 milioni di euro il contributo complessivo che la Banca ha messo a disposizione delle strutture sanitarie che fronteggiano l’emergenza da Covid-19 in Italia.