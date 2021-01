Banca d'Italia, Luigi Bettoni va in pensione

Il direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia va in pensione. Luigi Bettoni terminerà il suo incarico a fine mese, quando si trasferirà anche dal capoluogo giuliano.

Assunto in Banca d’Italia nel 1979, Bettoni ha ricoperto l’incarico di capo della sede giuliana, con la qualifica di direttore centrale, dal 16 luglio 2018.

"Illustri Autorità civili, religiose e militari, esponenti del mondo creditizio e bancario, del mondo accademico e delle associazioni imprenditoriali e professionali, cari amici, dal 1° febbraio andrò in pensione, lasciando il mio incarico di Direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia, ma anche la città di Trieste, poiché la mia residenza stabile sarà a Cremona", scrive nel suo messaggio di saluto.

"Mi spiace immensamente lasciare Trieste in un periodo come questo, senza potere rivedere e salutare di persona i tanti amici con cui ho collaborato professionalmente e che ho frequentato con grande piacere e con cui talora ho passato anche piacevolissimi momenti, ma non si può fare altrimenti…".

"Lascio con nostalgia anche la città di Trieste, dove ho vissuto per tre anni, imparando ad apprezzarne lo stile di vita, le ricorrenze e a vivere i vari momenti significativi di questa città, unica nel suo genere e nella Sua storia. Ringrazio tutti quelli con cui sono stato professionalmente in contatto, che hanno collaborato con me con grande competenza e hanno arricchito la mia esperienza lavorativa; spero di avere soddisfatto – anche grazie all’impegno dei miei collaboratori - le aspettative che avevano nei confronti dell’Istituto che ho avuto l’onore di dirigere anche in questa Regione, nel periodo terminale della mia carriera. Un sentito saluto a tutti e tanti, tanti auguri di ogni bene a ognuno di voi, specialmente nell'attuale difficile contingenza, che ci impedisce contatti più immediati e più consoni ai miei desideri", conclude Bettoni.