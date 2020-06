Banca di Udine, utile a 2,958 milioni di euro

Si è chiuso con un utile ante imposte di 2,958 milioni di euro il bilancio dell’esercizio 2019 della Banca di Udine, con un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. E’ stato approvato dall’Assemblea dei Soci che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, si è svolta oggi, nella Sede di viale Tricesimo a Udine, senza la presenza fisica dei Soci, che hanno conferito delega al Rappresentante Designato Bruno Panella.

Lusinghieri i risultati ottenuti dalla Banca al 31 dicembre: la raccolta complessiva a fine esercizio, pari a 682,25 milioni di euro, ha evidenziato un aumento di 34,55 milioni (+5,33%) rispetto a fine 2018. In particolare la raccolta diretta si attesta a 456,78 milioni di euro (+3,90%) e la raccolta indiretta - relativa agli strumenti di risparmio amministrato e gestito acquistati dalla clientela per il tramite della Banca – ammonta a 225,47 milioni di euro (+8,37%), aumento derivante in particolare da una importante crescita della componente risparmio gestito. Gli impieghi verso la clientela al 31 dicembre 2019 si attestano a 332,41 milioni di euro e registrano un aumento del 3,61% rispetto all’esercizio precedente.

I crediti deteriorati risultano in diminuzione con un rapporto tra sofferenze nette e impieghi pari allo 0,36%; migliorano i gradi di copertura delle sofferenze e delle inadempienze lorde che raggiungono rispettivamente l’83,19% e il 70,74%. Il totale dei fondi propri a fine anno si attesta a 50,63 milioni di euro, in incremento del 4,22% rispetto all’esercizio precedente e il TIER1 Ratio risulta pari al 18,43%, a conferma della solidità della banca. La base sociale conta alla fine dell’esercizio 4.368 Soci.

La Banca ha confermato, quindi, il suo ruolo di protagonista del territorio di riferimento e lo ha fatto non solo in relazione all’andamento della propria attività caratteristica, ma anche nel sostegno di tante Organizzazioni che operano per lo sviluppo sociale e culturale delle nostre comunità; nell’anno sono stati erogati circa 145 mila euro a oltre 160 Onlus, Associazioni culturali, Associazioni sportive, Associazioni a sostegno della salute e altri Enti di ricerca e volontariato. L’esercizio 2019 ha visto la nascita e, l’ingresso della Banca, nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

"La complessità, ampiamente prevista, derivante dall’avvio del Gruppo - ha affermato il Presidente Lorenzo Sirch - ha impegnato fortemente tutta la struttura, coinvolgendola in una profonda revisione organizzativa e culturale e assorbendo indubbiamente molte energie. Questo necessario sforzo è stato tuttavia profuso senza far venir meno la capacità di crescere nella quantità di volumi amministrati e nella qualità dei servizi offerti. È ragionevole affermare, inoltre, che il nuovo assetto organizzativo ha gettato le basi per progettare un’ulteriore ambiziosa dinamica evolutiva, come testimonia il Piano Strategico quadriennale redatto nei primi mesi del 2020".

"I primi mesi dell’anno, per far fronte alle difficoltà di famiglie e imprese a causa della pandemia, la Banca ha profuso il massimo impegno attivando (dati a oggi) 622 moratorie attraverso la sospensione delle rate su un importo complessivo di mutui di circa 70 milioni. Sono state, inoltre, soddisfatte numerose richieste di finanziamento per le piccole imprese assistite dal Fondo di garanzia e richieste di anticipo della cassa integrazione", conclude Sirch.

L’Assemblea dei Soci ha inoltre rinnovato nella carica gli Amministratori in scadenza Lorenzo Sirch, Arrigo Del Forno e Alberta Gervasio. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione che è seguita all’Assemblea sono stati riconfermati alla Presidenza Sirch e alla Vicepresidenza Del Forno.