Banca Generali, a maggio raccolta netta a 598 milioni

Nel mese di maggio, Banca Generali ha conseguito una raccolta netta totale di 598 milioni di euro, portando la raccolta complessiva da inizio anno a 2,515 miliardi di euro. Il mix, informa un comunicato, ha visto predominare il risparmio amministrato "come spesso avviene nella fasi di incertezze sui mercati".

Il risparmio gestito ha registrato una raccolta di 117 milioni (942 milioni da inizio anno), di cui 51 milioni dai contenitori finanziari (358 milioni da inizio anno) che beneficiano in questo contesto economico dell'elevato livello di personalizzazione e controllo della volatilità. La raccolta in risparmio amministrato si è attestata a 575 milioni (1,69 miliardi da inizio anno) di cui 404 milioni rappresentati da liquidità sui conti correnti (956 milioni da inizio anno) in attesa di trovare il miglior momento per essere investita. La crescita della liquidità, riporta il comunicato, è anche legata ad "un forte aumento del contributo di nuovi clienti acquisiti nel mese".

Al risultato ha poi contribuito la crescita dei servizi di advisory sul'amministrato e dei prodotti strutturati che hanno rafforzato i flussi nei conti amministrati a 171 milioni (734 milioni da inizio anno).

"Maggio - ha commentato l'Ad e Dg Gian Maria Mossa - è stato un mese molto complesso sui mercati finanziari, in un contesto di grande incertezza tra guerra, pressioni inflattive ed aspettative di rialzo dei tassi. In tale situazione, il risultato di raccolta è stato particolarmente forte in virtù della crescente attenzione verso la consulenza".

In un contesto "di prudenza per le tensioni geopolitiche e le pressioni alla congiuntura - ha aggiunto - restiamo fiduciosi di poter continuare a crescere in linea agli ambiziosi obiettivi del nostro piano".