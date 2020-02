Banca Generali, l'utile netto vola a più 51%

Banca Generali ha chiuso il 2019 con un utile netto di 272,1 milioni, in crescita del 51% e ricavi totali di 578 milioni (+28,6%). In crescita di 11,5 miliardi le masse, che si sono portate a quota 69 miliardi.

In rialzo da 1,25 a 1,85 euro per azione il dividendo, che sarà distribuito in due fasi: il prossimo 20 maggio (1,55 euro) e il 30 gennaio 2021 (0,3 euro). La scelta di pagare il dividendo in due tranche sarà reiterata nei prossimi anni.

Per l'amministratore delegato e direttore generale Gian Maria Mossa si tratta del "miglior anno della nostra storia, con risultati che evidenziano sensibili miglioramenti in tutte le voci del conto economico e dello stato patrimoniale. La componente variabile dei mercati ha visto crescere i ritorni per i nostri clienti mantenendo sempre quell’approccio prudente e di controllo della volatilità che ci caratterizza. Nonostante le tensioni dei mercati di fine 2018, abbiamo aumentato di oltre 11 miliardi le masse, rafforzando ulteriormente il nostro brand e posizionamento nel private banking italiano dove risultiamo tra i primi operatori".

"Abbiamo accelerato il lancio di soluzioni esclusive negli investimenti e nei servizi di wealth management e la risposta dalla clientela non s’è fatta attendere come evidenziano i dati in forte crescita delle masse sotto advisory evoluta, così come il successo del nuovo approccio consulenziale incentrato sulla sostenibilità nelle logiche SDGs. Tutto ciò ad ulteriore dimostrazione della distintività della professionalità dei nostri consulenti e dell’eccellenza delle piattaforme tecnologiche messe a loro disposizione. Alla luce di questi risultati guardiamo con crescente ottimismo al cammino per il nostro piano triennale e alle sfide per il 2020”.

Nel quarto trimestre l'utile netto è salito del 72% a 76,1 milioni, con un ricavo ricorrente di 216,9 milioni in crescita del 15%.