Banca Generali, Laura Guazzoni presidente di BG-SAXO

Laura Guazzoni è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione BG-SAXO, la piattaforma di trading nata dalla partnership tra Banca Generali e Saxo Bank.

Guazzoni ha grande esperienza come consulente in materia di economia e gestione delle imprese, corporate governance, finanza aziendale, strumenti finanziari e mercati mobiliari; prima della nomina come nuovo Presidente del CdA BG-SAXO è stata amministratore indipendente e sindaco di diverse società di capitali, tra cui spicca Leonardo International S.p.a e Agusta Westland S.p.a. dove ricopre il ruolo di presidente del collegio sindacale, e Gas Plus S.p.a dove ricopre il ruolo di sindaco effettivo.