Banca Generali, salta la prima tranche del dividendo 2019

Banca Generali si adegua alle indicazioni della Bce e non pagherà la prima tranche del dividendo 2019, pari a 1,55 euro per azione. Lo ha deciso oggi il cda dell’istituto controllato dal Leone di Trieste, dando seguito a quanto deliberato dall'assemblea di aprile che, sempre sulla base delle indicazioni di Bce e Banca d'Italia, aveva stabilito di differire la distribuzione del dividendo 2019 in

due tranche.

La prima (1,55 euro ad azione) era prevista nella finestra tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2020 e la seconda (0,30 euro ad azione) nella finestra tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2021, a condizione, tra l'altro, che il pagamento fosse conforme alle disposizioni e agli orientamenti delle Autorità di vigilanza per tempo vigenti.

L'importo del dividendo della prima tranche non corrisposto ed equivalente a 181.120.037 euro sarà pertanto attribuito a riserva di patrimonio pienamente disponibile. La distribuzione della seconda tranche del dividendo 2019 già approvata dall'assemblea dei soci resta a oggi confermata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla stessa delibera assembleare.