Banca Prealpi SanBiagio investe sui giovani

Per incentivare e sostenere il merito, la formazione e un’adeguata preparazione dei giovani, Banca Prealpi SanBiagio - la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, che nel Veneto Orientale ha la sua sede decentrata a Fossalta di Portogruaro e circa 9 mila soci - mette a disposizione dei Soci-studenti e dei figli dei Soci 135 borse di studio per un controvalore di 66.750 euro.

Le richieste dovranno essere consegnate alla filiale di competenza entro il 31 ottobre, mentre l’assegnazione avverrà entro la fine dell’anno.

Nel dettaglio, si tratta di 25 borse di studio da 150 euro l’una per chi ha superato, nel 2021, l’esame di licenza media con 10/10; 40 borse da 400 euro per i diplomati nell’anno corrente ad un corso quinquennale con almeno 90/100; 30 borse da 500 euro per i laureati, tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, a corsi di primo livello con un voto non inferiore a 105/110; 40 borse da 800 euro per i laureati a corsi di secondo livello con almeno 100/110 (sempre tra ottobre 2020 e settembre 2021).

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: “I giovani rappresentano il futuro delle nostre comunità di riferimento, perciò è fondamentale incentivarne e valorizzarne merito e competenze, specie ora che siamo alla vigilia del nuovo anno scolastico, il terzo dall’inizio della pandemia. Scommettere sul loro successo significa investire sullo sviluppo e la crescita del territorio. Questa iniziativa, in coerenza con tutte quelle portate avanti dal 2020 per sostenere un settore particolarmente colpito dal Covid, come scuola e istruzione, vuole essere un gesto concreto di vicinanza a favore dei Soci-studenti e dei figli dei Soci”.

Come da regolamento, per valutare le richieste la Banca nominerà un’apposita Commissione che stilerà le graduatorie sulla base dei primi richiedenti in ordine decrescente di voto conseguito. Il premio dovrà essere incassato dal beneficiario entro il 31 marzo 2022, mentre i titoli di studio devono essere stati conseguiti in Italia.