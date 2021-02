Bancassicurazione, partnership tra Helvetia e CiviBank

Attraverso il consolidamento con orizzonte pluriennale dell'accordo di collaborazione, CiviBank e il Gruppo Helvetia Italia decidono con soddisfazione di continuare a cogliere insieme le opportunità che il mercato riserverà nei prossimi sette anni.

Già avviata nel 2018, la partnership viene così rafforzata con l'obiettivo di ampliare l'attuale offerta di soluzioni assicurative rivolte ai clienti della Banca con nuovi prodotti per l'investimento del risparmio e per la protezione contro i rischi a cui sono esposte le famiglie e le piccole imprese.

Dall'accordo nasceranno nuove soluzioni assicurative nei comparti Vita e Danni appositamente concepite per soddisfare le esigenze della clientela. Qualità del servizio, centralità del cliente e innovazione saranno il focus della Partnership.

Secondo il General Manager di Helvetia Vita e Helvetia Italia, Fabio Carniol, "con il rinnovo di questo accordo il nostro Gruppo conferma la sua volontà di crescere ulteriormente in Italia attraverso lo sviluppo di partnership strategiche con banche di medie dimensioni leader nei rispettivi territori, che basano il loro successo sulla conoscenza del loro mercato di riferimento e sulla relazione consolidata con la clientela. In quest'ottica siamo lieti ed orgogliosi che Civibank abbia confermato la sua fiducia nei confronti del Gruppo Helvetia Italia per mettere a disposizione dei propri clienti soluzioni assicurative innovative e coerenti con i loro bisogni, anche quelli emergenti a seguito del mutato contesto economico e sociale. Il successo di Helvetia, che può contare nel mercato italiano su un'ampia e consolidata rete di partner in ambito bancario, nasce proprio dalla capacità di interpretare le esigenze dei clienti grazie ad una collaborazione proficua ed efficace con i distributori".

Dichiara Michela Del Piero, Presidente di CiviBank, “questo accordo consolida la nostra leadership quale banca regionale autonoma per il Nord Est del paese. Un articolato e selezionato sistema di partnership esalta il valore dell’autonomia bancaria e permette di mettere a disposizione della clientela il meglio del mercato. In particolare, CiviBank è felice di condividere il percorso con un brand solido e prestigioso come Helvetia, all’avanguardia per l’innovazione e la qualità dei prodotti assicurativi, che saranno focalizzati sui bisogni dei nostri clienti. In particolare, insieme ad Helvetia, mettiamo a disposizione soluzioni di investimento finanziario particolarmente adatte a questi periodi di incertezza e, nel ramo danni, soluzioni di protezione della famiglia e dell’imprenditore a tutela dei beni più preziosi quali la salute e la casa”.