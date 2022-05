BancaTer, utile netto di oltre 4,88 milioni

L’Assemblea dei Soci di BancaTer Credito Cooperativo Fvg ha approvato il 20 maggio il bilancio di esercizio 2021 dell’istituto, chiuso con un utile netto di 4,88 milioni di euro. Gli oltre 11 mila Soci hanno potuto esprimere il proprio voto attraverso il rappresentante designato. L’assemblea, infatti, si è svolta ancora una volta a porte chiuse per ridurre al minimo i rischi connessi alla situazione sanitaria.

"Ci ripromettiamo di riprendere a vivere quanto prima momenti di aggregazione e di condivisione con i Soci. Stiamo programmando i primi appuntamenti per l’estate, in modo da poter riallacciare i rapporti interrotti dall’emergenza sanitaria", afferma il presidente di BancaTer Luca Occhialini, ringraziando i tanti Soci che, seppur a distanza, "ci hanno rinnovato la fiducia".

Nel corso dell’Assemblea, i Soci hanno approvato anche la proposta del Cda sulla destinazione dell’utile. Circa 4 milioni e mezzo di euro andranno alla riserva legale, aumentando così il patrimonio dell’istituto; 146 mila euro, pari al 3% degli utili netti annuali, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, mentre altri 200 mila euro sono stati destinati per iniziative di beneficenza o mutualità.

Queste risorse vanno ad aggiungersi a quelle a disposizione delle Consulte territoriali, gli organismi istituiti nei primi mesi di vita di BancaTer, nelle principali zone di competenza, individuate in Basiliano, Cividale del Friuli, Codroipo, Manzano, Percoto e Udine, in particolare per analizzare e deliberare in merito alle richieste di contributo che arrivano da associazioni ed enti del territorio, promuovendo così la crescita sociale e culturale delle comunità di cui sono espressione. Composte da Soci, Amministratori e Dipendenti di BancaTer, sono uno strumento di partecipazione sociale alla vita della banca. Nel corso del 2021, hanno esaminato complessivamente 264 domande di contributi stanziando quasi 550 mila euro a favore di associazioni ed enti attivi in campo sanitario, sociale, civico, culturale, sportivo.

Guardando all’ultimo risultato di esercizio, al 31 dicembre 2021, la raccolta complessiva si è attestata a 1,95 miliardi di euro, mentre gli impieghi a 1 miliardo e 211 milioni. Il totale della massa gestita è stato, dunque, superiore ai 3 miliardi con un incremento sull’anno precedente di 250 milioni di euro di masse amministrate, che testimonia la fiducia di Soci e Clienti (più di 57 mila), in costante aumento. I fondi propri hanno superato i 176 milioni, con un coefficiente di solvibilità patrimoniale al 20,53%. Al quarto anno di vita, l’istituto – che fa parte del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca e conta 36 filiali in tutte le 4 province del Friuli-Venezia Giulia, che ne fanno l’unica BCC di respiro regionale – registra ancora una volta molti segni positivi che ne confermano la solidità e l’affidabilità. Risultati brillanti maturati in un periodo difficile e complesso segnato dall’emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia.

"Nell’ultimo anno, BancaTer ha consolidato e diversificato il suo impegno a favore della clientela, privati e aziende, con nuovi servizi di consulenza dedicata ai grandi patrimoni ed imprese primarie – spiega il direttore generale Sandro Paravano –. Si è inoltre consolidato e sta ampliando le sue attività l’Ufficio Servizio Clienti, unità dedicata a gestire in maniera più strutturata i momenti di contatto con i Clienti. In questo senso, puntiamo a un servizio sempre più evoluto e digitalizzato".