Banche Venete e Coop, risparmiatori traditi uniti

Oggi importante e partacipata assemblea di Consumatori Attivi a San Vito al Tagliamento che ha visto per la prima volta uniti sullo stesso fronte i risparmiatori traditi delle banche Venete e delle cooperative.

La presidente dell'associazione Barbara Puschiasis ha ricordato come "per le circa 16mila persone del Fvg coinvolte nel crac di Popolare di Vicenza e Veneto Banca siamo riusciti a ottenere il Fondo di indennizzo, che rimborserà tutti. Abbiamo contribuito ad aumentare la dotazione da 100 milioni di euro a 1.5 miliardi e alla semplificazione del portale Consap".

"Moltissime sono le persone che si stanno rivolgendo a noi, preoccupate per i ritardi nella consegna dei documenti da parte di Banca Intesa. Proseguiamo assieme alle altre associazioni del Veneto nella richiesta al Governo di un aumento della percentuale di indennizzo, nonché per la concessione di una proroga per la presentazione delle domande al fondo a causa dai ritardi nella definizione del portale Consap e nella consegna dei documenti ai risparmiatori", spiega Puschiasis.

"Sollecitiamo Banca Intesa a fare presto nella consegna dei documenti richiesti dai risparmiatori, così da poter permettere la presentazione della domanda nei termini (che a oggi scadrebbero a metà febbraio 2020). Stiamo seguendo in prima linea i procedimenti penali e le liquidazioni nonché tutte le persone che oggi si trovano anche esposte verso le banche per trovare loro una soluzione".

"Per la situazione di Coopca e delle Cooperative Operaie Triestine, che vedono coinvolte 20mila persone in Fvg, ieri c'è stato un primo importante incontro in Regione con l'assessore al bilancio Barbara Zilli per iniziare a lavorare sulla creazione del fondo delle vittime delle cooperative oggi in concordato", ricorda ancora Puschiasis.

"Con l'imminente legge di bilancio sarà stanziato un ulteriore milione di euro, arrivando così a una dotazione di 5 milioni e mezzo che, secondo quanto affermato dalla Regione, potrà ancora aumentare nei prossimi mesi. Inizia, quindi, un lavoro importante per poter giungere alla redazione di una norma che possa consegnare ai soci delle cooperative un fondo che riesca a indennizzare tutti coloro che sono stati truffati".

"Noi daremo il nostro contributo al tavolo vista l'esperienza maturata con il fondo indennizzo risparmiatori a livello nazionale e speriamo che l'impegno assunto dalla Regione si concretizzi il prima possibile in un Fondo che riesca a ridare vita a tanti risparmiatori azzerati e che oggi non hanno nemmeno più i soldi per comprarsi il pane".