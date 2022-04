Banche Venete, resta lo stallo sui rimborsi

'Fumata nera’ per i risparmiatori traditi delle Banche Venete. Ieri, a Roma, si è tenuta l’audizione, in Commissione parlamentare d'inchiesta, del presidente della Commissione tecnica della Consap, Gianfranco Servello, in merito al Fondo d’indennizzo.

A margine, le associazioni dei consumatori, tra le quali Consumatori Attivi, hanno presentato ai vertici della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici le loro richieste, in primo luogo per tutelare chi si è visto rigettare la domanda di rimborso per errori involontari nella presentazione della documentazione e, poi, per ridistribuire i fondi residui ai risparmiatori traditi, aumentando, così, la quota fissata al 30%.

“I 4.000 rigetti per errata dichiarazione sul possesso dei requisiti patrimoniali e reddituali per accedere al primo binario restano”, spiegano da Consumatori Attivi. “Il presidente Servello ha parlato di appello avverso alla sbandierata sentenza del Tar del Lazio a favore di un risparmiatore escluso. Servello ha anche spiegato che la Commissione non può ‘cancellare’ i rigetti e dovrebbe intervenire una norma di legge, una strada che richiederà del tempo. Nel caso in cui non vengano consegnati i documenti richiesti per provare le violazioni massive subite, il rigetto della domanda potrà essere un probabile esito della pratica”.

“A oggi sono stati pagati oltre 800 milioni di euro di indennizzi su 1,575 miliardi di euro. Gli obbligazionisti vengono pagati con ritardi a causa delle lungaggini del Fondo. Noi abbiamo insistito con le forze politiche e con la stessa Consap nelle nostre istanze. Continueremo a farci sentire, perché ancora c'è molto da fare prima di poter dire che questa pagina potrà chiudersi”, conclude Consumatori Attivi.