Banche, vigilanza inadeguata e scollata dalla realtà

La vicenda della Popolare di Bari "è l'ennesima prova dell'inadeguatezza del sistema di vigilanza bancario, che continua a manifestare la sua grave miopia, invocando mission scollate dalla realtà", così Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, commenta le dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.

“Ogni volta che scoppia un dissesto di un istituto di credito, Banca d’Italia se ne esce affermando che lei è deputata alla vigilanza sulla solidità e sulla stabilità del sistema creditizio. Dispiace constatare che non si vuole ammettere che questi due aspetti sono imprescindibilmente legati alla corretta gestione delle banche, alla loro responsabilità sociale nei confronti di tutti i portatori di interessi, alla trasparenza e ad azioni tempestive per evitare che parti del sistema bancario italiano crollino creando drammatiche ripercussioni sul tessuto sociale ed economico”, prosegue Puschiasis. “Una situazione ormai compromessa che si stava trascinando da anni con condotte poste in essere dai vertici ormai conclamate fa molto pensare sul fatto che solo ora, dopo una recente acquisizione alquanto improbabile (Tercas), scoppi il caso B. Oggi, come nel 2015, con il caso delle Banche Venete, chiediamo una seria riforma delle vigilanze nel settore bancario”.