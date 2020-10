Bando Coopstartup, ultimi giorni per aderire

Rush finale per l'adesione al bando Coopstartup 2020. La possibilità di partecipare all'iniziativa che si ricorda consentirà ai primi tre selezionati di avere sostegni concreti per la realizzazione del loro progetto. Coopstartup Fvg ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative proposte da giovani e non solo che desiderino realizzare una cooperativa.

Coopstartup Fvg consiste in un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuova impresa cooperativa. È orientato a favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali che l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Si rivolge, nelle aree di operatività di Legacoop Fvg, a gruppi di almeno tre persone che intendano costituire un’impresa cooperativa e a cooperative costituite nel 2019. Saranno favoriti, con punteggio premiante, i gruppi e le cooperative composti in tutto o in parte da persone di età inferiore ai 40 anni. Il progetto è promosso da Legacoop Fvg e Coopfond e sperimenta nuovi processi di promozione cooperativa che consentano l’introduzione e la diffusione di innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali all’interno del sistema cooperativo.

Il territorio di riferimento è la regione Friuli Venezia Giulia, il bando si rivolge a gruppi composti da almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale e operativa in Fvg o di cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2019.

Per tutti i gruppi e neocooperative iscritti al bando è previsto l’accesso a un percorso di formazione online sui temi legati alla cooperazione e startup. Per i 10 gruppi (comprese le neocooperative) che supereranno la prima selezione sulle idee imprenditoriali è previsto l’accesso ad un percorso di formazione, finalizzato a trasformare l’idea iniziale in progetto d’impresa. Per i 3 gruppi (comprese le neocooperative) che supereranno la seconda selezione sui progetti imprenditoriali sarà attuato l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte delle strutture e/o organizzazioni territoriali di Legacoop e, se aderiranno a Legacoop un contributo a fondo perduto di € 15.000 più una serie di agevolazioni per l’accesso al credito.

La candidature dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma ‘Coopstartup’, raggiungibile dal sito www.coopstartup.it/fvg

Per partecipare è necessario compilare e inviare il modulo di candidatura entro e non oltre le 14 del 31 ottobre 2020.