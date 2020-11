Bando Covid, 12 milioni erogati in un giorno

In un solo giorno di lavoro, venerdì 27 novembre, il Catt Fvg, Centro di assistenza tecnica del terziario, ha messo in fila 6.527 bonifici a favore delle imprese, distribuendo i quasi 12 milioni di euro accreditati giovedì 26 dalla Regione a valere sul bando Covid della Legge regionale 3/2020, che contiene le “Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica”.

Il Catt Fvg è il soggetto unico autorizzato dalla Regione Fvg alla gestione dei canali contributivi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per il miglioramento delle strutture ricettive e a favore delle agenzie di viaggio e turismo. Tanto più in tempi di pandemia, la sua efficienza è fondamentale per dare risposte quanto più rapide possibile alle Pmi messe in ginocchio dalla carenza di liquidità.

"Il ringraziamento va alla Regione per la velocità di erogazione e a Crédit Agricole FriulAdria per averci supportato nella gestione rapida di tutti i pagamenti e garantito la gratuità dei bonifici a favore delle imprese", sottolinea il presidente di Catt Fvg Fabio Passon nel ricordare che già durante il lockdown il Centro aveva gestito le 3.030 domande del bando canoni di locazione (circa 835mila euro) e successivamente liquidato 19 milioni a quasi 15mila aziende del territorio.