Bando imprese: liquidato il 33 per cento delle domande

Continua da parte del Comune di Pordenone l’assegnazione dei contributi del bando imprese ai beneficiari che avevano fatto domanda. Si tratta in tutto di 3,6 milioni per gli investimenti del tessuto aziendale cittadino, dalle attività commerciali alle aziende insediate e di nuovo avvio.

"Il 33 per cento delle domande a sportello sono già state evase e stiamo procedendo a spron battuto per dare risposta a tutti - sia alle istanze a sportello che a domanda - nel minor tempo possibile - afferma il sindaco Alessandro Ciriani -. E’ un bando che avevamo concepito in un periodo economico e sociale completamente diverso ma che oggi diventa ancora più utile. In tal modo iniettiamo denaro liquido in un sistema che in questo momento ne ha ancora più bisogno".