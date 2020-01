Bando sicurezza, opportunità per le aziende

"Un’opportunità da non perdere per le nostre imprese", sottolinea il presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan. Il riferimento è al bando dell’amministrazione comunale di Udine che concede contributi a fondo perso del 60% per l'acquisto, l’installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza nelle abitazioni private, ma anche negli immobili adibiti ad attività commerciali e professionali.

Un totale di oltre 172mila euro, di cui 110mila ricorda Pavan sono a disposizione delle imprese, "risorse che possono tra l’altro essere utilizzate nelle attività del territorio comunale per installare o ampliare sistemi di videosorveglianza, allarme e per l’acquisto e la posa di porte e persiane blindate".

Per le imprese l’importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a 3.000 euro Iva esclusa e non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a 1.500 euro imponibili. "Non si tratta di ragionare o meno sul tema se siamo oppure no ancora un’isola felice – osserva il presidente mandamentale –, ma di proteggere in maniera lungimirante il bene prezioso delle nostre aziende e dei nostri prodotti. Consapevoli del contestuale, grande sforzo delle forze dell’ordine per la vigilanza del territorio".

La scadenza del bando è il 29 febbraio e gli uffici di Confcommercio sono a disposizione per delucidazioni e assistenza (sindacale@ascom.ud.it, 0432/538714).