Barilla acquisisce Pasta Zara a Muggia

Barilla ha ufficialmente acquisito lo stabilimento di Muggia di Pasta Zara, parte dell’azienda agroalimentare di Riese Pio X. L'operazione, che vale 118 milioni di euro, permetterà di "garantire la continuità del ramo d'azienda - si legge in una nota - con il mantenimento dei livelli occupazionali (153 i posti di lavoro) e segna l'avvio di un percorso di investimenti da parte del Gruppo Barilla con importanti ripercussioni positive sul territorio".

“Attraverso investimenti e il forte coinvolgimento delle persone che si uniranno alla nostra famiglia, garantiremo sviluppo e crescita”, conclude Barilla.

"La definitiva chiusura dell'acquisizione dello stabilimento muggesano di Pasta Zara da parte di Barilla è una buona notizia per un territorio come quello triestino, che deve difendere con ogni mezzo i suoi insediamenti industriali. Dopo l'arrivo del porto di Amburgo sulla piattaforma logistica, l'arrivo di un player internazionale dell'agroalimentare consolida e qualifica il tessuto produttivo. Tutto questo va bene ma non basta: serve un impegno straordinario e urgente delle istituzioni con un piano di rilancio dell'industria triestina", commenta la presidente della commissione Lavoro Debora Serracchiani (Pd).