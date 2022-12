Bat avvia la prima linea di produzione a Trieste

E' entrata in funzione la prima linea di produzione dello stabilimento di British American Tobacco Italia a San Dorligo della Valle. Realizza i prodotti a marchio Velo 'Modern Oral', ossia bustine di nicotina senza tabacco da assumere per bocca, destinate alla commercializzazione in Danimarca.

Al momento ne vengono prodotte circa 280 mila al giorno, una cifra che salirà a 560 mila al giorno una volta finita la fase di test di qualità. Lo stabilimento giuliano sarà dedicato esclusivamente a prodotti sostitutivi delle sigarette.

A gennaio 2023 sarà installata la seconda linea di produzione ed entro la fine dell'anno saranno quattro quelle attive. Nello stesso edificio saranno sviluppati anche prodotti farmaceutici sostitutivi della nicotina non destinati al mercato italiano. In questa fase sono impiegate circa 50 persone. In cinque anni, secondo il piano di Bat Italia, saranno 600 le persone occupate direttamente e 2.700 le persone coinvolte nell'indotto.

L'annuncio dell'apertura del sito produttivo, con un investimento da 500 milioni, risale a settembre 2021, mentre i lavori di realizzazione dello stabilimento triestino erano iniziati a gennaio.