Bat, prende forma l’impianto triestino

È stato completato oggi a Trieste il tetto di ‘A Better Tomorrow Innovation Hub’, il nuovo centro di produzione e innovazione globale di British American Tobacco Italia: con la sua posa è stato raggiunto il 50% della prima fase di costruzione dell'impianto industriale a Bagnoli della Rosandra.

“I lavori, iniziati a gennaio, procedono secondo i tempi previsti” ha reso noto l'azienda in occasione di un evento nel sito in costruzione. Per la costruzione dell'impianto oltre 20 aziende italiane si sono aggiudicate finora commesse per oltre 30 milioni di euro. L'inizio delle attività all'interno del centro di produzione è previsto per la fine del 2022. "Il nostro piano è di iniziare a portare il materiale da settembre e cominciare le nostre produzioni entro l'anno", ha confermato la presidente e ad di Bat Italia e Area Director per il Sud Europa, Roberta Palazzetti.

Il nuovo polo sarà realizzato in collaborazione con la Regione, la società di infrastrutture Interporto Trieste S.p.A. e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Per il nuovo Innovation Hub, Bat Italia prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati. La campagna di reclutamento del personale dell'Hub ha registrato a oggi 3 mila candidature.

La struttura, è stato ricordato oggi, mira a raggiungere elevate prestazioni in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

"La scelta di una multinazionale come British American Tobacco Italia d'insediarsi nella nostra regione, realizzandovi il proprio hub europeo, è un segnale molto positivo per il territorio, perché la presenza di una realtà di tali dimensioni sicuramente farà da volano per ulteriori investimenti. Quanto sta avvenendo nell'area giuliana è la prova della capacità del Friuli Venezia Giulia di dare risposte alle necessità delle imprese sia sotto il profilo infrastrutturale, come dimostra la velocità del cantiere in corso a San Dorligo della Valle, sia della capacità di innovare e fornire personale qualificato", è il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla cerimonia.

L'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha ribadito che "oggi è una giornata importante sia perché si concretizza un investimento rilevante sia perché, attraverso il lavoro di squadra compiuto dalle istituzioni, dall'azienda e da tutti i soggetti coinvolti dal progetto, è stato possibile accelerare i tempi del cantiere. Il progetto è stato annunciato a settembre 2021, l'opera è stata avviata a gennaio e in autunno di quest'anno l'impianto diverrà produttivo: un risultato del quale il Fvg deve essere orgoglioso e che conferma la competitività del nostro territorio".

Roberta Palazzetti ha quindi evidenziato come l'evento odierno rappresenti un importante passo verso il completamento dell'Innovation Hub, il cuore della strategia globale di BAT per l'innovazione e la sostenibilità, e ha sottolineato quanto fermamente l'azienda creda nel potenziale di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia puntando a realizzare la propria visione per un "A Better Tomorrow" lavorando a fianco di tutti gli stakeholder e, al contempo, valorizzando al massimo il territorio nel quale opera, offrendo un contributo significativo per il suo sviluppo socioeconomico.

All'evento, hanno preso parte, tra gli altri, numerosi rappresentanti del panorama istituzionale locale e nazionale, tra cui i sindaci di Trieste, Roberto Dipiazza, e San Dorligo della Valle, Sandy Klun, i presidenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, dell'Interporto di Trieste, di Friulia e della Camera di commercio della Venezia Giulia.

Il complesso di 20mila metri quadrati, realizzato con attenzione alla sostenibilità ambientale, sarà composto da due edifici principali e ospiterà fino a 12 linee di produzione multi-categoria. Il primo edificio, di 11.400 metri quadrati, ospiterà linee di produzione multi-categoria, insieme a laboratori di qualità e strutture di produzione; inoltre comprenderà anche uffici all'avanguardia, progettati e costruiti secondo i più alti standard internazionali.

"Bat creerà tanti posti di lavoro, questa però è una città, un territorio che sta perdendo posti di lavoro tradizionali. Chiederei quindi a noi tutti un impegno per riqualificare professionalmente quei lavoratori, per non lasciare nessuno indietro e cercare invece di portare con noi tutti quelli che oggi purtroppo sono in difficoltà”, ha detto la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, intervenendo alla cerimonia per la posa del tetto.

“Ringrazio Bat perché – ha detto ancora la parlamentare - ha voluto essere il primo portatore di una economia pulita, sostenibile e positiva in un luogo che per noi è particolarmente importante e significativo”.

Ricordando a poi a margine il suo impegno con l’allora ministro Graziano Delrio per l’attuazione del Porto Franco di Trieste, Serracchiani ha sottolineato come l’insediamento di Bat “sia non solamente una gioia mia personale ma di tutti noi”.