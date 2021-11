Bcc Pordenonese e Monsile apre a Talmassons

Bcc Pordenonese e Monsile ha inaugurato oggi a Talmassons una nuova Area Self con bancomat evoluto, per garantire la continuità operativa ai clienti della Provincia, e non solo. La banca rafforza, dunque, la propria presenza nella zona, dopo la recente apertura della filiale di Codroipo, la prima nell'ex provincia di Udine.

L’inaugurazione dei locali a Talmassons si è svolta nella sede della nuova area self in piazza Valussi 2 alla presenza, fra gli altri, del Sindaco Fabrizio Pitton, del parroco don Giovanni, del presidente e del direttore generale della Bcc, Antonio Zamberlan e Gianfranco Pilosio, del Direttore Territoriale Polo Est della Bcc e del Capo Area Territoriale Medio Friuli, rispettivamente Stefano Sandre e Romeo Ragazzo.

“Ci fa piacere inaugurare in Piazza Valussi, una delle prime opere del mandato, ha riferito il Primo Cittadino di Talmassons, Fabrizio Pitton. “Grazie per questa scelta che può far crescere il nostro territorio, valorizzandolo con i valori del credito cooperativo, nei quali anche la nostra comunità si rispecchia. Penso che questa iniziativa sia un valore aggiunto per il nostro territorio e possa offrire spunto per altre collaborazioni per la comunità che rappresento”.

“Bcc Pordenonese e Monsile - ha dichiarato il Direttore Generale Gianfranco Pilosio - sa quanto sia importante rimanere vicini al territorio e dare risposte tempestive e soprattutto servizi personalizzati e di qualità alle persone. La nostra banca ha una base sociale solida di oltre 19mila soci, numeri in continua crescita che parlano da soli e che confermano come il nostro modo di fare banca è gradito e apprezzato. Esserci a Talmassons, unica Bcc del Gruppo Iccrea, per noi è importante, perchè ci consente di agevolare la nostra clientela, in particolare quella anziana, che avrà un nuovo punto di riferimento sul territorio”.

Il bancomat evoluto di Talmassons, operativo tutti i giorni dalle 6 del mattino all'1 di notte, è attrezzato per tutte le principali operazioni bancarie: dai prelievi, al versamento assegni e contanti, ai bonifici, alle ricariche di carte telefoniche e prepagate.

Inoltre, per agevolare la clientela è attivo il comodo servizio di prenotazione appuntamento presso la vicina filiale di Codroipo, sita in via 4 Novembre n. 5, attivabile inviando una mail a filialecodroipo@bccpm.it (tel. 0422/843536) o compilando il form disponibile a questo link opzionando la filiale di Codroipo.