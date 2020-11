Bcc Pordenonese e Monsile, nuova filiale a Codroipo

È stata inaugurata oggi a Codroipo la nuova filiale di Bc Pordenonese e Monsile, la prima nell'ex Provincia di Udine, a testimonianza della volontà della banca di presidiare in maniera sempre più capillare il territorio del Friuli Venezia Giulia, Regione che già oggi può contare su 23 filiali nel Friuli Occidentale.

La filiale è situata nella centralissima Via IV novembre 5, a pochi passi dal Duomo, ed è dotata di ampi spazi con oltre 200 mq dedicati alle operazioni di sportello e alla consulenza specializzata fornita dalle quattro risorse assegnate che saranno a completa disposizione della clientela.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 per le operazioni di sportello e dalle 8.20-13.20 / 14.35-16.45 per la consulenza su appuntamento. La nuova filiale offre anche un’area self che consente di accedere a diverse tipologie di servizi, dal versamento assegni bancari e circolari ai prelevamenti, anche scegliendo i tagli delle banconote, oltre a bonifici, pagamenti di MAV, pagoPA, F24, ricariche telefoniche e molti alti servizi, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 20.30 e il sabato dalle 7.45 alle 13.30.

L’apertura della nuova filiale di Codropio rientra nel piano di espansione di BCC Pordenonese e Monsile che nel 2020, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e in controtendenza rispetto al sistema bancario, ha visto l’inaugurazione della nuova filiale di Ormelle e il raddoppio della filiale di Jesolo (Ve). Ad oggi la banca è un importante punto di riferimento per tutto il Nordest, con filiali in oltre 100 Comuni distribuiti su 4 Province ed oltre 18.500 soci che le hanno permesso di posizionarsi tra le prime BCC del gruppo Iccrea nel Triveneto per numero di soci.

“L’apertura di una nuova sede è sempre motivo di orgoglio e di fiduca verso il futuro - ha commentato il Presidente di BCC Pordenonese e Monsile Antonio Zamberlan – soprattutto in un periodo di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Ecco, in questo frangente la nostra banca non ha soltanto voluto dare un segnale di sostegno, ma ha anche scommesso sul rilancio di un territorio che offre tante opportunità sul fronte economico e turistico. Da oggi anche i soci, i clienti e le imprese che vivono e operano nella Provincia di Udine potranno dunque recarsi in filiale e trovare supporto per tutti i servizi di banca”.

“Con l’arrivo della nostra BCC a Codroipo confermiamo e rilanciamo i nostri obiettivi per un futuro in cui i servizi di prossimità al cliente continueranno a ricoprire un ruolo sempre più determinante", ha dichiarato il Direttore Generale di BCC Pordenonese e Monsile Gianfranco Pilosio. “Il lockdown e l’incertezza che ancora regnano nel nostro Paese ci hanno imposto di ripensare tutte le nostre attività quotidiane, riducendo gli spostamenti e ricorrendo, ove possibile, alla tecnologia per le più diverse tipologie di servizi. Fin da subito ci siamo dunque mossi per favorire questa transizione rinnovando la nostra app - che ha beneficiato di una complessiva rivisitazione grafica e soprattutto funzionale, arricchendola di opportunità commerciali per i commercianti locali e per i nostri clienti e soci – e investendo su nuove filiali per un presidio sempre più capillare nelle nostre aree di riferimento. Abbiamo da poco festeggiato il nostro 125esimo anniversario ma siamo già proiettati verso il futuro, un futuro in cui continuerà ad essere centrale sia la presenza fisica sul territorio che la competenza e la dedizione offerta dai nostri collaboratori”.