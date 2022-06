beanTech e Regione, corso per la vendita di soluzioni It

Organizzato con il patrocinio della Regione, il nuovo corso di formazione “Solution Sales 4.0, la vendita di servizi e soluzioni complesse IT nell’era della digitalizzazione” promosso da beanTech – azienda informatica friulana specializzata in digital transformation per le imprese – si rivolge a chi è iscritto nelle liste di disoccupazione, inoccupati, occupati al momento della selezione (che però dovranno risultare disoccupati al momento dell’avvio del corso se selezionati) o a chi è alla ricerca di una formazione per intraprendere un percorso lavorativo sia come prima esperienza, sia come nuova attività lavorativa. Iscrizioni entro il 30 giugno; il corso inizierà l’11 luglio. Si svolgerà nella sede dell’azienda (via Ivrea, 5) in orario pomeridiano-serale, con frequenza bisettimanale, per un totale di 90 ore.

BeanTech ha deciso di proporre un percorso formativo incentrato sui nuovi modelli di vendita che prevedono un approccio consulenziale del venditore verso la proposizione di soluzioni ai problemi, piuttosto che alla vendita classica di prodotto o tecnologia. Durante il percorso saranno approfonditi il processo e le modalità di interazione fra il team di vendita e quello di supporto tecnico e le varie funzioni aziendali. Per questo motivo il corso “Solution Sales 4.0, la vendita di servizi e soluzioni complesse IT nell’era della digitalizzazione” avrà le seguenti caratteristiche: una parte di formazione sulle tecniche di vendite di soluzioni, ma anche sulla crescita personale; apprendimento delle metodologie, ma anche degli strumenti a supporto; esercitazioni pratiche di laboratorio; affiancamento nelle attività didattiche; presenza continua di formatori e relatori sia in ambito consulenziale che operatori di settore.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione e un attestato di formazione generale in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Per l’iscrizione al corso sono necessari i seguenti requisiti: attitudini comunicative e interpersonali, attitudini organizzative e gestionali e la conoscenza base di Microsoft Excel, Word, PowerPoint.

“BeanTech fornisce corsi attraverso la sua Academy Knownow che è nata per organizzare e realizzare corsi di formazione specialistici, finalizzati a sviluppare le competenze digitali necessarie per rispondere alla crescente domanda di figure competenti e formate in ambito informatico. Tipicamente quando si parla di formazione IT si pensa a corsi di sviluppo software o corsi sull’utilizzo di strumenti informatici – commenta Luca Degano, Sales & Marketing Director di beanTech –. L’idea di organizzare dei corsi riservati alla vendita di soluzioni nell’ambito dell’Information Technology ci è venuta in mente perché il primo contatto che tipicamente ha un’azienda alla ricerca di Soluzioni IT è con il venditore, che non può essere più un tuttologo, dato il numero rilevante di soluzioni e possibilità che il mercato offre dal punto di vista delle soluzioni IT, ma sempre di più deve essere un consulente e allo stesso tempo un coordinatore del processo di vendita che prevede l’organizzazione dei team tecnici specializzati, con la comprensione delle problematiche che le aziende vogliono risolvere e attenzione alla possibilità di investimento - conclude -. Un mercato che evolve e si differenzia così rapidamente come quello IT necessità di figure rilevanti e competenti in tutti gli ambiti dei progetti di innovazione digitale”.

Per ulteriori informazioni: www.beantech.it o inviando una mail a knownow@beantech.it