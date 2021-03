Beantech lancia l’academy gratuita per i talenti informatici

Anche per il 2021 i professionisti del digitale: informatici, sviluppatori, esperti di cyber security, saranno tra le figure più richieste dalle aziende. Del resto, come rivelano i dati dell’ultimo bollettino Excelsior riferiti a Gennaio 2021 la pandemia ha accelerato i processi di digitalizzazione, tanto che il 40% delle imprese ha fatto investimenti in questo ambito. Più nello specifico, ciò su cui si è investito maggiormente sono: il digital marketing (+16% rispetto al periodo pre pandemia) smart working (+17%), acquisizione di reti ad alta velocità, sistemi cloud e big data analytics (+10%). Le competenze digitali sono state richieste in 6 offerte di lavoro su 10. Sempre secondo i dati di Unioncamere riferiti a Gennaio 2021 però le difficoltà a reperire figure qualificate si concentra prevalentemente nei laureati in discipline STEM (46% contro il 30% delle altre lauree).

Per supportare le imprese ad affrontare la complessità delle sfide in atto e per formare giovani talenti sulle più attuali tecnologie presenti sul mercato beanTech, azienda di informatica con sedi a Udine e a Mestre, che collabora con le più importanti tech company mondiali come Dell Technologies, Microsoft, NVIDIA, VMware, ha creato KnowNow, una Academy a disposizione sia dei 150 dipendenti dell’azienda che necessitano di formazione continua rispetto alle ultime tecnologie disponibili sul mercato, anche in funzione dell’ottenimento delle certificazioni erogate dai partner con cui l’azienda collabora. L’Academy, inoltre eroga percorsi formativi anche per i clienti dell’azienda al fine di abilitarli ad ottenere il massimo dalle innovazioni implementate in azienda.

Un terzo e importante compito dell’Academy è quello di essere funzionale anche al recruiting dei migliori talenti. Attraverso corsi formativi serali della durata di circa 30 ore, erogati gratuitamente sia in aula che in modalità e-learning, così come all’interno di laboratori esperienziali, l’azienda offre l’opportunità ai laureandi, neolaureati e ai giovani già inseriti nel mondo del lavoro di incrementare e migliorare le proprie competenze digitali specializzate.

I temi affrontati in aula toccano diverse tematiche IT: dai linguaggi di programmazione essenziali per lo sviluppo di soluzioni, agli strumenti per il cloud e per l’archiviazione e gestione dei dati, dall’utilizzo dell’infrastruttura informatica agli applicativi per il business.

Al termine dei percorsi formativi beanTech organizza dei contest che permettono ai talenti di misurarsi con le proprie competenze. Coloro che hanno ottenuto i risultati più significativi, potranno essere assunti dall’azienda. “Questa forma innovativa di recruiting ci permette di conoscere in modo più approfondito i talenti provenienti da tutta Italia e di selezionare chi si è distinto nell’arco di tutto il percorso formativo e all’interno delle prove finali. A breve, ad esempio inizieremo a collaborare con un ragazzo che vive in Sicilia e che ha partecipato al nostro ultimo contest", spiega Fabiano Benedetti CEO e President di beanTech.

“Abbiamo anche collaborazioni con due Istituti Tecnici Superiori del nostro territorio, uno di Meccatronica e uno di Informatica. Alcune persone del nostro team hanno delle docenze all’interno di questi due istituti ed entrando in contatto con gli studenti, hanno la possibilità di conoscerli e valutarli in modo più approfondito, anche nell’ottica dell’inserimento in azienda" aggiunge Benedetti.

KnowNow, è inoltre supportata dai maggiori vendor IT, come ad esempio Dell Technologies, Dassault Systèmes, VMware e NVIDIA e rientra tra i Competence Center del progetto Ambizione Italia, programma nazionale coordinato da Microsoft in collaborazione con numerosi partner provenienti dal mondo delle aziende e delle istituzioni al fine di accelerare la trasformazione digitale in Italia, facendo leva sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e sulla formazione avanzata.

Grazie anche all’Academy e al programma di formazione gratuita per i propri dipendenti, beanTech ha recentemente vinto il Premio Welfare Index Pmi, iniziativa, promossa da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane – Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni, Confcommercio – per diffondere la cultura del welfare aziendale tra le imprese.

Tra le posizioni aperte in azienda, oltre ai talenti che saranno formati all’interno dell’Academy, beanTech è alla ricerca di 10 figure con profilo Junior e Senior per le aree di Ricerca e Sviluppo, Sales, Project Management, Direct Marketing e System Engineer con particolare attenzione alla gestione della sicurezza informatica. Qui il link alle posizioni oggi aperte in azienda

In qualità di partner Microsoft, beanTech si pone l’obiettivo di aiutare i professionisti ad acquisire le capacità necessarie per abilitare e sostenere il percorso di trasformazione digitale della propria azienda. Con questi obiettivi, l’azienda friulana apre le porte al corso di formazione base dedicato a Microsoft Power BI, piattaforma leader nel Gartner Magic Quadrant tra tutti i sistemi di Analytics e Business Intelligence, che si svolgerà nelle giornate del 27 e 28 aprile, insieme a quelle del 4 e 5 maggio, dalle 9 alle 13, in formula da remoto e con lezioni frontali. Il corso fa parte del progetto Ambizione Italia, programma coordinato da Microsoft per contribuire alla trasformazione digitale del Paese investendo in skilling, upskilling e reskilling.

L’obiettivo delle giornate di formazione è quello di fornire una panoramica su uno dei più importanti strumenti di Self Service Business Intelligence, volto a definire una soluzione all-in-one per l’analisi dei dati, dalla raccolta degli stessi, fino alla realizzazione di report e dashboard per monitorare l’andamento delle performance aziendali, da pc e da dispositivi mobili. Il corso è rivolto agli utenti aziendali che già si occupano di analisi dei dati, con strumenti classici o altre piattaforme, sia a chi vuole conoscere questo nuovo tipo di tecnologia e il mondo della Business Analytics. BeanTech garantisce l’accessibilità al corso a qualsiasi forma di utenza, sia con competenze software che non, e la massima chiarezza nei contenuti grazie ai periodici corsi di aggiornamento a cui i docenti partecipano e per cui ottengono le certificazioni ufficiali Microsoft “DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI”.